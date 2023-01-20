Пушилин предрек скорое оперативное окружение Артемовска

Российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом 20 января сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР).

По его словам, на этом направлении и днем, и ночью продвигаются сотрудники ЧВК «Вагнер». Пушилин также добавил, что после освобождения Клещеевки у российских сил улучшаются позиции.

«По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения ЧВК «Вагнер», находящиеся там», — сказал Пушилин, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее 20 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о том, что штурмовые отряды добровольцев при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Клещеевка на территории ДНР.

В этот же день сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о том, что Киев перебрасывает тыловые войска в Артемовск. По его словам, такая активность обусловлена серьезными потерями ВСУ на данном направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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