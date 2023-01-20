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ВС РФ освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские войска освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Об этом сообщили 20 января в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — отметил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Также в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

В целом потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также были разбиты четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Акация», а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

Он также подтвердил, что штурмовые отряды добровольцев при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

19 января в Минобороны РФ сообщалось, что российские войска продолжают успешные наступательные действия на донецком направлении, нанеся поражение ВСУ в районе трех населенных пунктов в ДНР. В свою очередь только на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 90 человек.

Ранее, 18 января официальный представитель Минобороны России сообщил, что добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль на донецком направлении. В ходе противостояния было уничтожено до 90 украинских боевиков. Также ВС РФ ликвидировали три боевые бронированные машины, четыре автомобиля.

17 января сообщалось, что на освобожденных в ходе спецоперации по защите Донбасса территориях в Запорожской области продолжается восстановление гражданской инфраструктуры. В Минобороны РФ показали кадры ремонтных работ участка водной магистрали в Мелитопольском районе региона в населенном пункте Владимировка.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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