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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Соль на донецком направлении

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Фото: РИА Новости
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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Соль на донецком направлении. Об этом в среду, 18 января, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град», — добавил он.

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Кроме того, в районе города Крамоторск уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к реактивным системам залпового огня HIMAR» и «Град».

Также на южно-донецком направлении ВС РФ сорвали попытки ВСУ атаковать силами до трех штурмовых групп в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Общие потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей», — отметил Конашенков.

Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что железнодорожная станция Соль в районе Соледара перешла под контроль российских сил. Кроме того, он подчеркнул, что сообщение и снабжение украинских войск между Северском и Артемовском (украинское название — Бахмут) после освобождения Соледара перерезано.

В тот же день штаб территориальной обороны ДНР подтвердил освобождение Соледара российскими силами.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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