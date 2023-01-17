Пушилин заявил о перекрытии снабжения ВСУ между Северском и Артемовском

Сообщение и снабжение украинских войск между Северском и Артемовском (украинское название — Бахмут) после освобождения Соледара перерезано. Об этом во вторник, 17 января, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, сотрудники ЧВК «Вагнер» продолжают продвижение в окрестностях Соледара.

«Для нас немаловажно было, безусловно, перерезать сообщение между Северском и Артемовском. С этой задачей ЧВК «Вагнер», можно сказать, справилась», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что железнодорожная станция Соль в районе города перешла под контроль российских сил. При этом врио главы ДНР подчеркнул, что дозачистка Соледара от оставшихся очагов сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается.

Кроме того, Пушилин заявил, что рассчитывает на освобождение Артемовска в обозримом будущем.

«Сам Артемовск — тоже продолжается работа по нему. Я вижу определенное улучшение, это тоже положительно сказывается в целом на перспективах освобождения», — отметил он.

Ранее в этот день штаб территориальной обороны ДНР подтвердил освобождение Соледара российскими силами.

15 января в рядах ВСУ признали потерю Соледара. В частности, об этом сообщил украинский командир с позывным Мадьяр.

В этот же день сотрудники ЧВК «Вагнер» показали съемочной группе «Известий» освобожденный Соледар и рассказали о боях с ВСУ. По их словам, натиск российских сил был особенно тяжелым и украинской армии пришлось отступить. 11 января основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов и российские военнослужащие приступили к зачистке шахт.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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