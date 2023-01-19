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ВС РФ нанесли поражение ВСУ у трех населенных пунктов на донецком направлении

Войска РФ нанесли поражение ВСУ в районе трех населенных пунктов на донецком направлении
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Фото: РИА Новости
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Российские войска продолжают успешные наступательные действия на донецком направлении, нанеся поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе трех населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 января сообщили на брифинге в Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское», — рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также стало известно, что в районе города Карловка в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе города Курахово разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Отмечается, что потери Украины на краснолиманском направлении, в свою очередь, за сутки превысили 60 военных убитыми и ранеными. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 90 человек.

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«В районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д–20», — добавил Конашенков.

Ранее, 18 января официальный представитель Минобороны России сообщил, что добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль на донецком направлении. В ходе противостояния было уничтожено до 90 украинских боевиков. Также ВС РФ ликвидировали три боевые бронированные машины, четыре автомобиля.

Кроме того, на южнодонецком направлении российские бойцы сорвали попытки ВСУ нанести удары по поселениям Степное, Сладкое и Урожайное в Донецкой Народной Республике.

16 января сообщалось, что российские военные уничтожили склад вооружения украинских боевиков в ДНР, а также ангар с техникой Нацгвардии в Запорожской области.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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