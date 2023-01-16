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Российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в ДНР

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военные уничтожили склад вооружения украинских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также ангар с техникой нацгвардии в Запорожской области. Об этом 16 января заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Поражен склад вооружения, военной и специальной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Малокатериновка Запорожской области», — сообщил он.

Кроме того, были уничтожены 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Также в ДНР и Луганской Народной Республике (ЛНР) поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, произведенные в США, добавил Конашенков.

Накануне российский офицер с позывным Сокол, командующий батареей самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация», рассказал в беседе с «Известиями» об уничтожении всего личного состава минометного расчета ВСУ. По его словам, военным оперативно передали координаты, после чего они скоординировали огонь и уничтожили личный состав вражеского расчета.

В этот же день Минобороны продемонстрировало кадры того, как артиллеристы Южного военного округа, поддерживая действия мотострелковых подразделений, наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам военной техники ВСУ, доставляющим подкрепления и боеприпасы из САУ «Акация».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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