Артиллеристы ЮВО показали отработку по противнику орудием САУ «Акация»

Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО), поддерживая действия мотострелковых подразделений, наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), доставляющим подкрепления и боеприпасы. Как работают расчеты самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» в зоне СВО 15 января показало Минобороны РФ.

При выполнении огневых задач артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые ведут разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин.

«Сегодня выполняли задачу по подавлению и уничтожению живой силы, огневых средств противника. До 11 км севернее выявили скопление личного состава и бронетехнику. Соответственно, сразу передали координаты, расчет навелся, произвел первый выстрел, дали корректуру. В общем, стрельба оказалась результативной, уничтожили до пяти боевиков и одну единицу бронетехники», — пояснил военнослужащий с позывным Лесник.

Выполняя очередную огневую задачу, средства разведки обнаружили скопление живой силы и бронетехнику украинских националистов. Точным огнем из 152-миллмиметровых самоходных артиллерийских установок все цели были уничтожены.

«В час бывает по пять целей, а бывает в час одна цель. В зависимости от характера действий противника. Если где-то идет скопление живой силы, сразу, чтобы нарушить их планы по наступлению, наносим огневое поражение, деморализуя противника. В день, расчет с района ожидания на огневую позицию выезжает порядка 20-25 раз, работаем постоянно, круглые сутки», — добавил военнослужащий.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в декабре прошлого года рассказывал об уничтожении украинской артиллерии с помощью 2С3 «Акация». Старший офицер батареи с позывным Нева поделился, что расчеты действуют синхронно и привыкли ко всему. Дивизион стреляет каждый день, выполняет по две или три огневые задачи.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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