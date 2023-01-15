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Артиллеристы ЮВО показали отработку по противнику орудием САУ «Акация»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО), поддерживая действия мотострелковых подразделений, наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), доставляющим подкрепления и боеприпасы. Как работают расчеты самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» в зоне СВО 15 января показало Минобороны РФ.

При выполнении огневых задач артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые ведут разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин.

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«Сегодня выполняли задачу по подавлению и уничтожению живой силы, огневых средств противника. До 11 км севернее выявили скопление личного состава и бронетехнику. Соответственно, сразу передали координаты, расчет навелся, произвел первый выстрел, дали корректуру. В общем, стрельба оказалась результативной, уничтожили до пяти боевиков и одну единицу бронетехники», — пояснил военнослужащий с позывным Лесник.

Выполняя очередную огневую задачу, средства разведки обнаружили скопление живой силы и бронетехнику украинских националистов. Точным огнем из 152-миллмиметровых самоходных артиллерийских установок все цели были уничтожены.

«В час бывает по пять целей, а бывает в час одна цель. В зависимости от характера действий противника. Если где-то идет скопление живой силы, сразу, чтобы нарушить их планы по наступлению, наносим огневое поражение, деморализуя противника. В день, расчет с района ожидания на огневую позицию выезжает порядка 20-25 раз, работаем постоянно, круглые сутки», — добавил военнослужащий.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в декабре прошлого года рассказывал об уничтожении украинской артиллерии с помощью 2С3 «Акация». Старший офицер батареи с позывным Нева поделился, что расчеты действуют синхронно и привыкли ко всему. Дивизион стреляет каждый день, выполняет по две или три огневые задачи.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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