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Военный рассказал об уничтожении украинской артиллерии с помощью 2С3 «Акация»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты 152-миллиметровых артиллерийских установок 2С3 «Акация» подразделения Южного военного округа выполняют боевые задачи в зоне спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Кадрами работы поделился корреспондент «Известий» Роман Польшаков в субботу, 3 декабря.

«Сегодня была поставлена задача поразить ствольное орудие. Выехали двумя расчетами, заняли огневую позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Цель была поражена. Ко всему привыкли и расчеты действуют синхронно. Дивизион стреляет каждый день, выполняет по две, по три огневые задачи. Ну вот, сегодня уничтожили вражескую ствольную артиллерию», — рассказал о боевой работе артиллерийского дивизиона старший офицер батареи с позывным «Нева».

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Российские артиллеристы поддерживают действия мотострелковых подразделений, наносят удары по укреплениям боевиков, скоплениям живой силы, колоннам военной техники украинских вооруженных формирований. Кроме того, при выполнении огневых задач военные взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые осуществляют разведку позиций националистов и корректируют точность огня боевых машин.

Так, по данным разведки, была обнаружена позиция, на которой находился артиллерийский расчет нацподразделения ВСУ. Точным огнем 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель была подавлена.

В составе расчетов уверенно действуют в том числе и военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, и прошедшие полный курс подготовки. По оценке вышестоящего командования, они уверенно себя чувствуют в воинском коллективе и отлично решают поставленные задачи.

«Я мобилизованный военнослужащий. Мобилизовался 27 сентября. В хороший дивизион попал — все дружные, все адекватные. Надеяться на ребят можно. В бой идти с ними можно, выполнять огневые задачи можно», — рассказал военный с позывным Нева.

Ранее, 28 ноября, Роман Польшаков показал, как российские САУ «Акация» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. По словам артиллеристов, надежность установки не вызывает вопросов: даже с большим настрелом и пробегом порядка 5 тыс. км эти орудия бьют точно в цель.

До этого, 20 ноября, военкор Леонид Китрарь также запечатлел боевую работу самоходной артустановки «Акация». Военные продемонстрировали свой профессионализм, ликвидировав батарею украинских боевиков. Среди главных целей САУ — укрепления, опорные пункты и артиллерия ВСУ, огонь на подавление, которые определяют беспилотники, осуществляющие разведку.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне ухудшения обстановки в регионе из-за ударов со стороны украинских военных.

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