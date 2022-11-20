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«Известия» показали работу САУ «Акация» по позициям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь 20 ноября побывал на позициях российских артиллеристов, находящихся в зоне спецоперации, и показал работу самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация».

«Вот особенности ведения боевых действий осенью. Недавно прошел дождь, все дороги, по которым передвигается военная техника, раскисли. За нами сейчас едет самоходная установка «Акация», а по этим полям передвигается еще и пехота», — рассказал корреспондент.

Военные также показали журналисту работу «Акации». Китрарь отметил, что в результате атаки была уничтожена артиллерийская батарея украинских боевиков.

Среди главных целей САУ — укрепления противника, опорные пункты, артиллерия, огонь на подавление, которые определяют беспилотники, осуществляющие разведку.

В начале ноября корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу САУ «Гвоздика». Он отметил, что параллельно с «Гвоздикой» работает десяток других артиллерийских орудий. Таким образом, украинским военным сложно вычислить, откуда по ним бьют.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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