«Известия» показали работу САУ «Гвоздика» по позициям ВСУ

Корреспондент «Известий» Денис Кулага 3 ноября показал работу гусеничной самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» по позициям украинских боевиков в зоне специальной военной операции (СВО).

Он отметил, что параллельно с «Гвоздикой» работают десяток других артиллерийских орудий. Таким образом, по его словам, украинским военным сложно вычислить, откуда по ним бьют. Кроме того, противник нередко пытается прорвать линию фронта, но российские военнослужащие не дают осуществиться этим планам.

«Была попытка прорыва, но мы ее предотвратили. <...> Противнику здесь не пройти», — отметил один из военнослужащих.

АУ 2С1 «Гвоздика» — 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка. Основное предназначение — подавление и уничтожение живой силы врага, а также его артиллерийских и минометных батарей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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