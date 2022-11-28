Расчеты САУ «Акация» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
В рамках специальной операции военнослужащие РФ ведут интенсивный артобстрел формирований противника на запорожском направлении. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков увидел, как российские САУ «Акация» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ.
Отмечается, что расчеты орудий батареи прикрывают друг друга: пока один ждет цель и наводится, другие — работают.
Очередная цель — наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором находятся около пяти боевиков, на расстоянии 11 км от огневой позиции. Сразу после нанесения удара необходимо сменить местоположение. Действовать приходится быстро, поскольку противник может в считаные минуты открыть ответный огонь.
О результатах атаки докладывают разведчики: «самоходка» не подвела — вражеская позиция успешно ликвидирована. По словам артиллеристов, надежность «Акаций» не вызывает вопросов: даже с большим настрелом и пробегом порядка 5 тыс. км эти орудия бьют точно в цель.
Ранее, 25 ноября, журналист «Известий» Морозов показал выполнение задач спецоперации расчетами САУ «Мста-С». Для поражения стратегических целей используются 152-миллиметровые снаряды. С их помощью бойцы наносят ВСУ серьезный урон: под удар попадают не только малогабаритные машины, но и тяжелая боевая техника.
До этого, 20 ноября, военкор Леонид Китрарь запечатлел боевую работу самоходной артустановки «Акация». Военные продемонстрировали свой профессионализм, ликвидировав батарею украинских боевиков. Среди главных целей САУ — укрепления, опорные пункты и артиллерия ВСУ, огонь на подавление, которые определяют беспилотники, осуществляющие разведку.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне ухудшения обстановки в регионе из-за ударов со стороны украинских военных.
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