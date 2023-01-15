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Российский офицер рассказал об уничтожении всего состава расчета ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Российский офицер с позывным Сокол, командующий батареей самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация», рассказал 15 января в беседе с «Известиями» об уничтожении всего личного состава минометного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Минометный расчет воздействовал на позиции наших общевойсковых подразделений — пехоты нашей. Нам оперативно передали координаты, мы навелись. И уничтожили личный состав расчета ВСУшного. Произошла детонация комплекта. Миномет больше работать вообще не мог», — рассказал он.

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По словам Сокола, он участвует в боях с самого начала специальной военной операции (СВО) и признается, что изменился за время нахождения на боевых позициях.

«Лично я с самого начала спецоперации. Конечно, 11 месяцев изменили меня, стали более серьезными, ответственными в работе и вообще. В целом, понимаем свою задачу, показываем ее и делаем то, чему учились в обычное повседневное время», — пояснил офицер.

Артиллерист также рассказал о том, что за месяцы нахождения в зоне СВО он приобрел много нового опыта, а также отметил успехи в использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне боев.

«Пришлось некоторым моментам учиться: где-то пришлось схитрить, в некоторые моменты действовать не шаблонно, а нестандартно. Многому здесь научились. Опыт колоссальнейший. Беспилотники, много новшеств — все это внедряется постепенно, мы учимся этим пользоваться. Не всегда поначалу все получалось, но сейчас у нас с этих проблем нет. Мы все освоили, всему научились и пользуемся этим, я бы сказал, даже на оценку «отлично», — резюмировал Сокол.

Ранее 15 января Минобороны продемонстрировало кадры того, как артиллеристы Южного военного округа (ЮВО), поддерживая действия мотострелковых подразделений, наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам военной техники ВСУ, доставляющим подкрепления и боеприпасы из САУ «Акация».

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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