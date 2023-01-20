Силы РФ освободили Клещеевку под Артемовском в ДНР

Российские силы освободили село Клещеевка под Артемовском (укр. название — Бахмут) в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) в пятницу, 20 января. Об этом сообщил штаб теробороны республики.

«По состоянию на 20 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Днем ранее сообщалось о взятии Клещеевки под контроль подразделениями частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Основатель ЧВК предприниматель Евгений Пригожин отмечал, что вокруг населенного пункта идут ожесточенные бои, а противник «цепляется за каждый метр земли».

16 января корреспондент Семен Пегов сообщил, что ЧВК «Вагнер» взяла село Клещеевка. По его оценке, в результате этого «клещи» вокруг Артемовска смыкаются не только с севера, со стороны Соледара, но и с юга.

Днем ранее сотрудники «Вагнера» показали съемочной группе «Известий» освобожденный город Соледар и рассказали о боях с ВСУ. По их словам, натиск российских сил был особенно тяжелым и украинской армии пришлось отступить.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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