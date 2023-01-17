Реклама
Прямой эфир
Мир
Япония разработает новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок
Армия
Бойцы ВС РФ ликвидировали танки и припасы ВСУ ударами из «Гиацинтов»
Мир
The Guardian узнала о необходимом количестве танков для Киева
Мир
Кадыров счел неуместным навязывание СВО статуса Третьей мировой войны
Спорт
Умер обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года Юрий Житников
Мир
В восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу
Происшествия
ВСУ обстреляли Харцызск в ДНР реактивными снарядами
Мир
Представители Госдепа и Пентагона прибыли в Киев для встречи с Зеленским
Мир
Хакеры Killnet заявили о взломе Налоговой службы США
Происшествия
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Армия
«Ростех» разработает новую снайперскую винтовку
Армия
Специалисты восстановят водную магистраль в Запорожской области
Сюжет:

Специалисты восстановят водную магистраль в Запорожской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На освобожденных в ходе спецоперации по защите Донбасса территориях в Запорожской области продолжается восстановление гражданской инфраструктуры. В Минобороны РФ показали кадры ремонтных работ участка водной магистрали в Мелитопольском районе региона.

Ремонтные работы проводятся в рамках глобальной реконструкции водных сетей. Они стартовали с населенного пункта Владимировка.

Успеть за три года: как изменится жизнь в Донбассе в переходный период
Жители новых регионов получат прописку, российские автомобильные номера и многое другое

«Мы занимаемся обеспечением воды населения Мелитопольского района. Сейчас мы находимся на ремонте объекта. Объект долгое время находился без ремонта, так как не выделялись средства. Средства, полученные от реализации воды, уходили в непонятном направлении. Это идет в ключе обеспечения нашего населения именно питьевой водой, а не технической», — сказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитопольского района Андрей Сигута.

В дальнейшем планируются реконструкция всего водовода и подключение новых потребителей, добавил он. Специалистами планируется восстановить водную магистраль протяженностью около 150 км от населенного пункта Акимовка до города Бердянска.

Ремонт водовода поможет подключить новых потребителей, у которых в том числе не было доступа к водным ресурсам или была только техническая вода. Также улучшатся качество воды и ее бесперебойная подача населению.

«При киевском режиме местные жители сталкивались с постоянной проблемой: за воду платят, а подается она только через несколько дней. Причиной являлись прорывы из-за износа магистральных труб и частных недобросовестный организаций, являющихся владельцами водоканала», — подчеркнул представитель ВГА Запорожской области.

11 января президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам максимально согласованно отработать детали программы развития новых территорий. Новые регионы России нужно также подключить к реализации нацпроектов, уточнил он.

Ранее, 23 декабря, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в январе начнется строительство новой современной трассы Симферополь – Ростов, которая будет проходить по территории региона. Новая трасса позволит снизить нагрузку с Крымского моста и пропускать более 30 тыс. автомобилей в сутки. Проектная документация по ней уже готовится.

В конце сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о начале нового этапа восстановительного процесса Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам сентябрьских референдумов.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023