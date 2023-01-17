Специалисты восстановят водную магистраль в Запорожской области

На освобожденных в ходе спецоперации по защите Донбасса территориях в Запорожской области продолжается восстановление гражданской инфраструктуры. В Минобороны РФ показали кадры ремонтных работ участка водной магистрали в Мелитопольском районе региона.

Ремонтные работы проводятся в рамках глобальной реконструкции водных сетей. Они стартовали с населенного пункта Владимировка.

«Мы занимаемся обеспечением воды населения Мелитопольского района. Сейчас мы находимся на ремонте объекта. Объект долгое время находился без ремонта, так как не выделялись средства. Средства, полученные от реализации воды, уходили в непонятном направлении. Это идет в ключе обеспечения нашего населения именно питьевой водой, а не технической», — сказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитопольского района Андрей Сигута.

В дальнейшем планируются реконструкция всего водовода и подключение новых потребителей, добавил он. Специалистами планируется восстановить водную магистраль протяженностью около 150 км от населенного пункта Акимовка до города Бердянска.

Ремонт водовода поможет подключить новых потребителей, у которых в том числе не было доступа к водным ресурсам или была только техническая вода. Также улучшатся качество воды и ее бесперебойная подача населению.

«При киевском режиме местные жители сталкивались с постоянной проблемой: за воду платят, а подается она только через несколько дней. Причиной являлись прорывы из-за износа магистральных труб и частных недобросовестный организаций, являющихся владельцами водоканала», — подчеркнул представитель ВГА Запорожской области.

11 января президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам максимально согласованно отработать детали программы развития новых территорий. Новые регионы России нужно также подключить к реализации нацпроектов, уточнил он.

Ранее, 23 декабря, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в январе начнется строительство новой современной трассы Симферополь – Ростов, которая будет проходить по территории региона. Новая трасса позволит снизить нагрузку с Крымского моста и пропускать более 30 тыс. автомобилей в сутки. Проектная документация по ней уже готовится.

В конце сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о начале нового этапа восстановительного процесса Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам сентябрьских референдумов.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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