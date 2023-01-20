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В Белом доме признали успехи российских сил в районах Соледара и Артемовска

Кирби: Россия достигла прогресса в районах Соледара и Артемовска
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что российская армия добилась прогресса под Артемовском (укр. название — Бахмут) и в Соледаре.

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Оба населенных пункта расположены в Донецкой Народной Республике.

«Я скажу, как говорил и раньше, что они достигли постепенного прогресса в обоих этих районах», — сообщил он на брифинге 20 января.

Кирби добавил, что США до сих пор продолжают считать ситуацию в этих городах «спорной», так как, по мнению Вашингтона, успех российской армии был достигнут «экстраординарной ценой».

В Белом доме убеждены, что ситуация в Артемовске и Соледаре не изменит общую стратегическую динамику и не принесет поражения украинцам.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска.

По его словам, на этом направлении и днем и ночью продвигаются сотрудники ЧВК «Вагнер». Пушилин также добавил, что после освобождения Клещеевки у российских сил улучшаются позиции.

Сотрудник ЧВК «Вагнер», в свою очередь, рассказал о том, что Киев перебрасывает тыловые войска в Артемовск. По его словам, такая активность обусловлена серьезными потерями украинских боевиков на данном направлении.

Что касается Соледара, то операция российских войск завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что город полностью освобожден от украинских националистов. Позднее эту информацию подтвердили в штабе территориальной обороны ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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