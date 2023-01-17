Штаб теробороны ДНР подтвердил освобождение Соледара российскими силами

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) во вторник, 17 января, подтвердил освобождение Соледара российскими силами.

«По состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар», — говорится в Telegram-канале штаба.

15 января в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали потерю Соледара. В частности, об этом сообщил украинский командир с позывным Мадьяр.

В этот же день сотрудники ЧВК «Вагнер» показали съемочной группе «Известий» освобожденный Соледар и рассказали о боях с ВСУ. По их словам, натиск российских сил был особенно тяжелым и украинской армии пришлось отступить.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов и российские военнослужащие приступили к зачистке шахт.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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