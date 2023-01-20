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Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском

Spiegel: германская разведка доложила бундестагу о крупных потерях ВСУ под Артемовском
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Федеральная разведывательная служба Германии сообщила, что украинская армия теряет трехзначное число солдат ежедневно в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). По мнению ведомства, это негативно сказывается на всей линии защиты, пишет 20 января немецкое издание Spiegel.

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Сообщается, что разведка уже проинформировала депутатов бундестага о ситуации в Артемовске и добавила, что проигрыш Украины на этом участке приведет к огромным последствиям по всей линии защиты.

В данном контексте журнал Spiegel напомнил о требованиях Запада к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу поставить танки Leopard.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Шольца из-за нежелания Берлина передавать танки Киеву. При этом украинский лидер поблагодарил правительство Германии за ранее оказанную помощь.

В тот день бундестаг не стал голосовать по вопросу передачи Украине танков Leopard 2. Отмечалось, что инициатива передана комитету по внешним делам для дальнейшего обсуждения.

Тем временем 20 января российские силы освободили село Клещеевка под Артемовском. Об этом сообщил штаб теробороны республики. За день до этого сообщалось о взятии Клещеевки под контроль сотрудниками ЧВК «Вагнер». Основатель ЧВК предприниматель Евгений Пригожин отмечал, что вокруг населенного пункта идут ожесточенные бои, а противник «цепляется за каждый метр земли».

Ранее, 15 января, сотрудники ЧВК «Вагнер» показали съемочной группе «Известий» освобожденный город Соледар и рассказали о боях с украинскими боевиками. По их словам, натиск российских сил был особенно тяжелым и украинской армии пришлось отступить.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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