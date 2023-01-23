Sky News сообщил о размещении ВСУ танков у жилых домов в Артемовске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили свои танки и бронетранспортеры в жилой застройке Артемовска (укр. название — Бахмут) в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил корреспондент телеканала Sky News Алекс Росси.
«Внутри города, мы видели украинские войска, ставящие ловушки и стягивающие подкрепления. Ряды советских танков и бронетранспортеров, скрытые среди зданий», ― описал обстановку в городе журналист.
По его словам, украинские боевики надеются, что смогут сопротивляться, однако после взятия российскими войсками близлежащего города Соледар надеяться на легкий исход битвы им не приходится.
Ранее, 20 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что российская армия добилась успеха под Артемовском и в Соледаре.
В тот же день Agence France Presse со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что Вашингтон посоветовал Киеву вывести свои войска из Артемовска. По мнению американской стороны, удержание ВСУ города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению.
Тогда же врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска. Он отметил существенные продвижения на этом направлении бойцов ЧВК «Вагнер».
Накануне, 19 января, сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что Киев перебрасывает тыловые войска в Артемовск. По его словам, такая активность обусловлена серьезными потерями украинских боевиков на данном направлении.
12 января российские войска завершили операцию по освобождению Соледара. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что город полностью освобожден от украинских националистов. Позднее эту информацию подтвердили в штабе территориальной обороны ДНР.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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