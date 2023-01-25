Пушилин заявил о продвижении российских сил в Артемовске

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в среду, 25 января, заявил, что ЧВК «Вагнер» продвигается в Артемовске (украинское название — Бахмут).

Он отметил, что в городе продолжаются жесткие боевые действия.

«Подразделения, в частности «Вагнера», в самом Артемовске продвигаются. Бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно еще удерживались противником», — сказал Пушилин в кулуарах церемонии открытия второго полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. ДНР».

По его словам, освобождение Соледара сыграло ключевую роль в продвижении в Артемовске. Он подчеркнул, что это направление позволило перекрыть пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Конечно же, позволило где-то в какой-то части брать под оперативный контроль участки, с которых наносились очень серьезные ответные действия со стороны противника», — добавил врио главы республики.

Накануне, 24 января, военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российская армия активно идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО. Он отметил успехи ВС РФ на артемовском и авдеевском направлениях, активное продвижение в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурм Артемовска (Бахмут).

Тогда же Пушилин рассказал о том, что интенсивность боев за Артемовск усилилась. Он также добавил, что ЧВК «Вагнер» после освобождения Соледара продвигается уже в окрестностях Артемовска.

Тогда же военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что донбасский фронт ВФУ ломается. В частности, он уже дал трещину в Соледаре, трещит также в Марьинке, Авдеевке и Артемовске, добавил эксперт.

До этого, 20 января, Пушилин заявил, что российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска.

Операция российских войск в Соледаре завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что город полностью освобожден от украинских националистов. Позднее эту информацию подтвердили в штабе территориальной обороны ДНР.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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