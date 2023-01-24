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Эксперт рассказал о перспективах прорыва украинской обороны в Донбассе

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Фото: РИА Новости
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Донбасский фронт вооруженных формирований Украины (ВФУ) ломается, рассказал «Известиям» 24 января военный эксперт Алексей Леонков.

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«Он дал трещину в Соледаре. Трещит еще в других местах: Марьинка, Авдеевка, могут попасть в операционное окружение, Артемовск — его с юга подрезают. Трещит настолько серьезно, что уже даже европейские партнеры советуют Украине отвести оттуда войска, называя Бахмут стратегически не важным объектом. Они это делают, потому что существует угроза вообще весь Донбасс закрыть в одно кольцо, и их там просто перебьют», — уверен он.

Эксперт отметил, что после того, как российские силы накрыли соляные шахты в Соледаре, где находились боеприпасы ВФУ, им стало очень сложно.

«Если мы их закроем, им будет нечем стрелять», — отметил Леонков.

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили 23 января населенный пункт Краснополье, рассказали в Минобороны РФ.

За сутки на данном направлении было уничтожено свыше шестидесяти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. На остальных направлениях российские подразделения в этот день вели активные оборонительные действия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Трещит в мороз: где может быть прорвана оборона ВФУ в Донбассе

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