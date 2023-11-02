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Главком ВСУ Залужный признал преимущества российской армии

Главком ВСУ Залужный назвал угрозой для Украины затягивание боевых действий
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Фото: РИА Новости
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал преимущества Военно-воздушных сил России и похвалил современную технику российской армии. Об этом он написал в своей статье для журнала The Economist в среду, 1 ноября.

«Военно-воздушные силы России… сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи», — заявил он.

По словам Залужного, новые разработки России в области средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дали ей новые возможности, которых нет у украинской армии.

«В этой области она [Россия] превосходит нас: 65% наших станций глушения в начале конфликта были произведены в советское время», — признался главнокомандующий ВСУ.

Также он подчеркнул, что затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ.

«Переход конфликта в позиционную форму приводит к затягиванию и несет значительные риски как для Вооруженных сил Украины, так и для государства в целом», — считает он.

Кроме того, он в очередной раз высказал мысль, что Киеву недостаточно того оружия, которое ему предоставляют страны Запада. Так, например, украинская армия остро нуждается в датчиках, которые используют невидимые световые импульсы и могут обнаруживать мины под землей.

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Ранее, 27 октября, экс-директор по российским вопросам в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл указала, что в конфликте на Украине преимуществом обладает российская сторона.

В тот же день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону отметил, что российская армия в настоящий момент проводит такие операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ в недалеком будущем. По его словам, на фоне активных действий российских систем противовоздушной обороны (ПВО) многие пилоты ВСУ отказались взлетать на своих истребителях. По его словам, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) ВС РФ моментально их уничтожают.

Перед этим, 23 октября, бывший морпех армии США Брайан Берлетик заявил, что ВСУ использовали свои последние резервы в проведении контрнаступления, но это не помогло достичь успехов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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