Бесславный герой: чем закончится для Зеленского попытка героизации нацизма
В последние годы идеи неонацизма, глубоко переплетенные с популизмом, незаметно распространяются по всей Европе. В духе воинствующего популизма было выдержано и выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН, где он заявил о двух пунктах для прекращения боевых действий и продемонстрировал неготовность к переговорам в условиях реальности. О том, как менялось отношение к украинскому лидеру и с чего началась нацификация Украины, — в материале «Известий».
Очарование и разочарование на Западе
В ходе выступления в Совбезе ООН президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал поддержать страну и ее «формулу мира».
«Цель нынешней войны против Украины — превратить нашу землю, наших людей, наши ресурсы в оружие против вас — против международного порядка, основанного на правилах»,— заявил Зеленский. Между тем Москва неоднократно называла идеи Киева оторванными от реальности и не имеющими ничего общего с восстановлением мира в стране. На этот раз остановить Зеленского, «пока его действия не привели к мировой катастрофе», призвал и французский политик Флориан Фабио, а The New York Times подтвердила, что украинские военные бомбят собственные города.
Предоставление западными странами тяжелого вооружения Киеву только сильнее топит Украину, лишая ее возможности «всплыть», заявила на днях Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, полнейшая демилитаризация киевского режима — не просто требование, но совершенно жизненная необходимость.
Несмотря на наметившееся разочарование политикой Киева, некоторые страны Запада не оставляют попыток обелить украинских неонацистов. В миланском музее Рисорджименто прошла выставка, посвященная батальону «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), а французская Le Figaro, отражающая официальную точку зрения нынешнего правительства, посвятила статью неонацистам «Азова» и «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация), в которой практически назвала их патриотами страны. Между тем конгресс США еще в 2015 году признал этот батальон фашистским и запретил Пентагону оказывать ему помощь.
Нынешние попытки героизации нацизма на Украине и за ее пределами, а также многочисленные факты преступлений киевского режима против жителей российских регионов — закономерный итог длившейся почти сто лет (пусть и с перерывами) нацификации Украины. Своего апогея ситуация достигла при Владимире Зеленском — этническом еврее, политику которого сначала поддержали, а впоследствии уже не раз осудили даже в Израиле.
Отметим, что еще в марте 2022 года The Times of Israel называла Зеленского «совсем не героем еврейского народа» и предостерегала от чрезмерной поддержки его политики именно по причине связи с националистами.
«Звания еврейского героя Зеленского лишает и то, как он пришел к власти. На Украине исторически процветал антисемитизм, и ради победы Зеленский не гнушался никакой поддержкой. Поэтому он обрел союзников в лице украинских неонацистов и лидеров вроде Арсена Авакова: они были готовы на компромисс, лишь бы выступить единым фронтом против России. Даже сегодня Зеленский всячески отдает дань уважения этой своей «коалиции» — для интервью и публичных выступлений надевает фашистский Железный крест и славит украинского нациста и пособника холокоста Степана Бандеру», — отмечает автор издания.
По его словам, катастрофой для Зеленского (и, возможно, поворотным моментом для его имиджа на мировой арене) стало выступление перед кнессетом в футболке с нацистской символикой. Помимо фатального дресс-кода, не менее впечатляющей оказалась и речь украинского лидера.
«Обращаясь к депутатам и министрам кнессета, Зеленский приравнял российскую операцию к холокосту, отрицал причастность к холокосту Украины и совсем всех запутал, призвав Израиль относиться к украинцам точно так же, как украинцы — к евреям в годы холокоста (для справки: украинцы охотно шли в СС добровольцами и не имели ничего против, чтобы на их земле гитлеровцы строили концлагеря)», — напоминает автор издания.
Современная Украина вообще просто переполнена взаимоисключающими идеологемами, отметил в колонке «Известий» военный обозреватель Дмитрий Астрахань. Например, там официально считают пособников нацистского режима во время Великой Отечественной войны национальными героями, а Бандеру — одним из отцов государственности. И одновременно требуют признания Украины самостоятельным членом антигитлеровской коалиции.
Позором еврейского народа назвал Зеленского за его поступки и российский лидер Владимир Путин. «У меня с детства много друзей-евреев. Они говорят: «Зеленский — не еврей, это позор еврейского народа», — подчеркнул президент России в рамках выступления на ПМЭФ-2023. Шансов на победу у Украины нет, резюмировал свою мысль российский лидер.
Теперь это признают и иностранные СМИ. Во вторник, 19 сентября, The New York Times вышла с передовицей «Что ждет Украину?», в которой признала, что союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ, а задачи, поставленные военным, невыполнимы. «Украине противостоит одна из сильнейших армий мира», — резюмирует автор.
Сомнительное будущее
После провального наступления украинской армии летом 2023 года критика в адрес Зеленского со стороны США и ЕС только усилилась — это заметно по публикациям в официальной прессе. С конца августа и в сентябре ведущие западные СМИ и лидеры мнений всё чаще публикуют негативные статьи. На днях экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works сделал жесткое заявление, что у Киева осталось два пути: либо сдаться, либо принять условия Москвы. Даже идеологический соратник Киева — Варшава — всё чаще отказывается от сотрудничества, а президент Польши Анджей Дуда и вовсе сравнил Украину с утопающим, который тянет за собой на дно остальных.
В апреле зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предсказал исчезновение нацистской Украины как государства. «Украина не нужна Европе, так как поддержка киевского режима уже нанесла ЕС серьезный финансовый и политический ущерб. При этом Украина не нужна и США, которые зарабатывают деньги на военных кампаниях», — отмечает Медведев.
Россия же, по словам политика, не нуждается в Украине и в ходе спецоперации защищает своих соотечественников, живущих в Донбассе. Наконец, даже украинским гражданам не нужна их страна во главе с «нацистской верхушкой». «Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», — заключил Медведев.
У истоков национализма
С момента создания в 1929 году Организации украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской) за ней тянется длинный след зверств против соотечественников. Годы Второй мировой войны ознаменовались расправами над мирными жителями Украины и соседней Белоруссии (достаточно вспомнить Бабий Яр или Тростенец), а в последующее мирное время националисты не раз нападали на красноармейцев. По приблизительным оценкам историков, в годы войны бандеровцы были причастны к убийствам примерно 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков, 400 тыс. советских военнопленных и 500 тыс. мирных украинцев.
После 2014 года преступления против соотечественников только росли, достигнув к 2023 году критической массы. В сентябре этого года атаки на гражданские и религиозные объекты были ежедневными, зачастую они сопровождались гибелью мирных жителей. Ракеты прилетали по храмам Донецка и жилому кварталу в Новой Каховке (один погибший, 15 раненых), а также по судоремонтному заводу в Севастополе (ранено 20 мирных жителей) и рынку в Светлодарске (погибли семь человек)
Последствия обстрела Новой Каховки, 15 сентября 2023 года
Но, пожалуй, самыми жестокими преступлениями стали многочисленные издевательства над российскими военнопленными, об одном из которых стало известно 15 сентября, — когда двоих отправили прямиком на мины.
«Подобные чудовищные преступления совершали нацисты во время Великой Отечественной войны. Сегодня их последователи на Украине старательно перенимают эти изуверские практики гитлеризма», — прокомментировали новость в российском МИДе.
Киевский режим поощряет неонацизм не первое десятилетие, начиная с ежегодных шествий в честь дня рождения Степана Бандеры и «зигования» на День Победы, продолжая законом о повальной украинизации и заканчивая тотальным отрицанием преступлений, которые страна совершает против своего народа.
«Украинской власти важно выставить бандеровщину как явление, боровшееся за будущее Европы и Украины в ней», — рассказал «Известиям» кандидат исторических наук Антон Бредихин. Историк отметил, что обеление лидера националистов Степана Бандеры нужно не для самих украинцев, а для «западного заказчика», чтобы создать иллюзию, будто Бандера являлся человеком, пытавшимся встроить Украину в европейское будущее.