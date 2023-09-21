Бесславный герой: чем закончится для Зеленского попытка героизации нацизма

В последние годы идеи неонацизма, глубоко переплетенные с популизмом, незаметно распространяются по всей Европе. В духе воинствующего популизма было выдержано и выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН, где он заявил о двух пунктах для прекращения боевых действий и продемонстрировал неготовность к переговорам в условиях реальности. О том, как менялось отношение к украинскому лидеру и с чего началась нацификация Украины, — в материале «Известий».

Очарование и разочарование на Западе

В ходе выступления в Совбезе ООН президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал поддержать страну и ее «формулу мира».

«Цель нынешней войны против Украины — превратить нашу землю, наших людей, наши ресурсы в оружие против вас — против международного порядка, основанного на правилах»,— заявил Зеленский. Между тем Москва неоднократно называла идеи Киева оторванными от реальности и не имеющими ничего общего с восстановлением мира в стране. На этот раз остановить Зеленского, «пока его действия не привели к мировой катастрофе», призвал и французский политик Флориан Фабио, а The New York Times подтвердила, что украинские военные бомбят собственные города.

Предоставление западными странами тяжелого вооружения Киеву только сильнее топит Украину, лишая ее возможности «всплыть», заявила на днях Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, полнейшая демилитаризация киевского режима — не просто требование, но совершенно жизненная необходимость.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Spc. Robert Faison

Несмотря на наметившееся разочарование политикой Киева, некоторые страны Запада не оставляют попыток обелить украинских неонацистов . В миланском музее Рисорджименто прошла выставка, посвященная батальону «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), а французская Le Figaro, отражающая официальную точку зрения нынешнего правительства, посвятила статью неонацистам «Азова» и «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация), в которой практически назвала их патриотами страны. Между тем конгресс США еще в 2015 году признал этот батальон фашистским и запретил Пентагону оказывать ему помощь.

Нынешние попытки героизации нацизма на Украине и за ее пределами, а также многочисленные факты преступлений киевского режима против жителей российских регионов — закономерный итог длившейся почти сто лет (пусть и с перерывами) нацификации Украины. Своего апогея ситуация достигла при Владимире Зеленском — этническом еврее, политику которого сначала поддержали, а впоследствии уже не раз осудили даже в Израиле.

Отметим, что еще в марте 2022 года The Times of Israel называла Зеленского «совсем не героем еврейского народа» и предостерегала от чрезмерной поддержки его политики именно по причине связи с националистами.

«Звания еврейского героя Зеленского лишает и то, как он пришел к власти. На Украине исторически процветал антисемитизм, и ради победы Зеленский не гнушался никакой поддержкой. Поэтому он обрел союзников в лице украинских неонацистов и лидеров вроде Арсена Авакова: они были готовы на компромисс, лишь бы выступить единым фронтом против России. Даже сегодня Зеленский всячески отдает дань уважения этой своей «коалиции» — для интервью и публичных выступлений надевает фашистский Железный крест и славит украинского нациста и пособника холокоста Степана Бандеру», — отмечает автор издания.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Gonchar

По его словам, катастрофой для Зеленского (и, возможно, поворотным моментом для его имиджа на мировой арене) стало выступление перед кнессетом в футболке с нацистской символикой. Помимо фатального дресс-кода, не менее впечатляющей оказалась и речь украинского лидера.

«Обращаясь к депутатам и министрам кнессета, Зеленский приравнял российскую операцию к холокосту, отрицал причастность к холокосту Украины и совсем всех запутал, призвав Израиль относиться к украинцам точно так же, как украинцы — к евреям в годы холокоста (для справки: украинцы охотно шли в СС добровольцами и не имели ничего против, чтобы на их земле гитлеровцы строили концлагеря)», — напоминает автор издания.

Современная Украина вообще просто переполнена взаимоисключающими идеологемами, отметил в колонке «Известий» военный обозреватель Дмитрий Астрахань. Например, там официально считают пособников нацистского режима во время Великой Отечественной войны национальными героями, а Бандеру — одним из отцов государственности. И одновременно требуют признания Украины самостоятельным членом антигитлеровской коалиции.

Позором еврейского народа назвал Зеленского за его поступки и российский лидер Владимир Путин. «У меня с детства много друзей-евреев. Они говорят: «Зеленский — не еврей, это позор еврейского народа», — подчеркнул президент России в рамках выступления на ПМЭФ-2023. Шансов на победу у Украины нет, резюмировал свою мысль российский лидер.

Теперь это признают и иностранные СМИ. Во вторник, 19 сентября, The New York Times вышла с передовицей «Что ждет Украину?», в которой признала, что союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ, а задачи, поставленные военным, невыполнимы. «Украине противостоит одна из сильнейших армий мира», — резюмирует автор.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Сомнительное будущее

После провального наступления украинской армии летом 2023 года критика в адрес Зеленского со стороны США и ЕС только усилилась — это заметно по публикациям в официальной прессе. С конца августа и в сентябре ведущие западные СМИ и лидеры мнений всё чаще публикуют негативные статьи. На днях экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works сделал жесткое заявление, что у Киева осталось два пути: либо сдаться, либо принять условия Москвы. Даже идеологический соратник Киева — Варшава — всё чаще отказывается от сотрудничества, а президент Польши Анджей Дуда и вовсе сравнил Украину с утопающим, который тянет за собой на дно остальных.

В апреле зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предсказал исчезновение нацистской Украины как государства. «Украина не нужна Европе, так как поддержка киевского режима уже нанесла ЕС серьезный финансовый и политический ущерб. При этом Украина не нужна и США, которые зарабатывают деньги на военных кампаниях», — отмечает Медведев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Россия же, по словам политика, не нуждается в Украине и в ходе спецоперации защищает своих соотечественников, живущих в Донбассе. Наконец, даже украинским гражданам не нужна их страна во главе с «нацистской верхушкой». «Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», — заключил Медведев.

У истоков национализма

С момента создания в 1929 году Организации украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской) за ней тянется длинный след зверств против соотечественников. Годы Второй мировой войны ознаменовались расправами над мирными жителями Украины и соседней Белоруссии (достаточно вспомнить Бабий Яр или Тростенец), а в последующее мирное время националисты не раз нападали на красноармейцев. По приблизительным оценкам историков, в годы войны бандеровцы были причастны к убийствам примерно 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков, 400 тыс. советских военнопленных и 500 тыс. мирных украинцев.

После 2014 года преступления против соотечественников только росли, достигнув к 2023 году критической массы. В сентябре этого года атаки на гражданские и религиозные объекты были ежедневными, зачастую они сопровождались гибелью мирных жителей. Ракеты прилетали по храмам Донецка и жилому кварталу в Новой Каховке (один погибший, 15 раненых), а также по судоремонтному заводу в Севастополе (ранено 20 мирных жителей) и рынку в Светлодарске (погибли семь человек)

Последствия обстрела Новой Каховки, 15 сентября 2023 года Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Но, пожалуй, самыми жестокими преступлениями стали многочисленные издевательства над российскими военнопленными, об одном из которых стало известно 15 сентября, — когда двоих отправили прямиком на мины.

«Подобные чудовищные преступления совершали нацисты во время Великой Отечественной войны. Сегодня их последователи на Украине старательно перенимают эти изуверские практики гитлеризма», — прокомментировали новость в российском МИДе.

Киевский режим поощряет неонацизм не первое десятилетие, начиная с ежегодных шествий в честь дня рождения Степана Бандеры и «зигования» на День Победы, продолжая законом о повальной украинизации и заканчивая тотальным отрицанием преступлений, которые страна совершает против своего народа.