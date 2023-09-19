Украинской власти важно выставить бандеровщину как явление, боровшееся за будущее Европы и Украины в ней. Об этом во вторник, 19 сентября, рассказал «Известиям» кандидат исторических наук Антон Бредихин.

«Учитывая прямую взаимосвязь между «Азовом», «Айдаром» (запрещены в РФ), другими «нацбатами», которые уже внесены в списки террористов в США, в Европе, украинские власти пытаются показать то, что они наследники бандеровцев, но при этом бандеровцы были совсем не такими, какими подавали их советские власти и советская история», — заявил он.

Историк отметил, что обеление лидера националистов Степана Бандеры нужно не для самих украинцев, а для «западного заказчика», чтобы создать иллюзию, будто Бандера являлся человеком, пытавшимся встроить Украину в европейское будущее. Также Бредихин добавил, что если основным заказчиком античеловеческих деяний нацистов являлось руководство Третьего Рейха, то исполнителями всегда выступали бандеровцы.

«<...>расстреливали еврейское население именно украинские жители, именно украинцы», — сказал историк.

По его словам, нынешнее украинское руководство пытается дистанцироваться от трагедии на Бабьем Яру и других военных преступлений УПА («Украинская повстанческая армия», запрещена в РФ), ибо команда президента Украины Владимира Зеленского, состоящая из этнических евреев, пытается выстроить хорошие отношения с Израилем. Также историк вспомнил и про проблему, которую создает для польско-украинских отношений «Волынская резня», когда в годы Второй мировой войны Украинская повстанческая армия уничтожала польское население на Западной Украине.

«Вроде бы Украина дружит с Польшей, вроде пойдет всё к созданию новой унии, новой Речи Посполитой. Но при этом поляки регулярно вспоминают о том, что была волынская резня», — рассказал Бредихин.

В конце историк отметил, что уничтожение «наследников Бандеры» является одной из частей специальной военной операции, поскольку только благодаря этому удастся спасти «хоть какую -то часть украинского населения».

Ранее политолог Алексей Кочетков обвинил во лжи отрицающих нацизм на Украине политиков. Он заявил, что там за последние девять лет активно продвигался реваншистский, неонацистский нарратив, связанный с пересмотром итогов Второй мировой войны. В пример он привел добровольческие батальоны на Украине, использующие нацистскую символику, и политическое крыло этих движений, называющееся «национальным корпусом».

В 1942 году националисты создали собственное вооруженное формирование под названием «Украинская повстанческая армия» (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ). Оно просуществовало до 1950-х годов, пока советские спецслужбы не ликвидировали боевиков. По приблизительным оценкам историков, в годы войны бандеровцы были причастны к убийствам примерно 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков, 400 тыс. советских военнопленных и 500 тыс. мирных украинцев.

Героизация членов националистических группировок началась на Украине в начале 1990-х годов, после развала Советского Союза. Позднее Виктор Ющенко, занимавший пост президента, присвоил звание Героя Украины лидерам националистов Роману Шухевичу (в 2007 году) и Степану Бандере (в 2010 году). Эту политику продолжил и действующий глава государства Владимир Зеленский — в октябре 2022 года, уже после начала спецоперации по защите Донбасса, он наградил «Героем Украины» националиста Мирослава Симчича, самого известного из живших на тот момент палача поляков.