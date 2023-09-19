Отрицая превосходство идеологии нацизма на Украине, представители Киева откровенно врут. На это указал 19 сентября в беседе с «Известиями» политолог Алексей Кочетков.

Таким образом он прокомментировал заявления бывшего представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича в Международном суде ООН. Украинский политик отрицал нацистскую направленность киевского режима.

«Тут примеров можно приводить огромное множество. Человек, который заявляет, что нацизма на Украине нет, он просто врет, как большинство современных украинских политиков, которые на белое говорят черное, на черное — белое, смотрят в глаза и откровенно врут», — указал эксперт.

Аргументируя свою точку зрения, Кочетков напомнил историю развития нацистской идеологии на Украине.

«На Украине за девять лет без малого активно продвигается реваншистский, неонацистский нарратив, связанный в первую очередь с пересмотром итогов Второй мировой войны. <...> Официальная идеология современной Украины — это украинский интегральный национализм, который был на вооружении у организации украинских националистов (ОУН) в годы Второй мировой войны, разработан украинским идеологом Дмитрием Донцовым и признан всеми исследователями как разновидность германского нацизма, просто переложенного на украинскую почву», — объяснил политолог.

В пример он привел добровольческие батальоны на Украине, которые используют нацистскую символику, и политическое крыло этого движения, которое называется национальным корпусом.

Книга украинского философа Дмитрия Донцова «Национализм» вышла в 1926 году. Тезисы из этой работы во многом легли в основу идеологии Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация). Объединение декларировало своей главной целью создание единого независимого украинского государства. Руководителем ОУН стал глава УВО Евгений Коновалец. С первых же лет существования организация наладила сотрудничество с немецкими спецслужбами, которое резко интенсифицировалось после прихода к власти в Германии нацистов. Движение придерживалось идеологии интегрального национализма, которая, по словам историков, была крайне близка к фашизму.

«Вот несколько постулатов, из которых, как мне кажется, все становится ясно. Нация понималась как исторически вечный организм. Желание людей быть или не быть членом нации роли никакой не играло: «Кто родился украинцем, должен был быть украинцем». Нация — биологический вид, species, который имеет свою единую волю, единые национальные интересы. Есть «нации-господ» и нации плебеев. Долгом человека являются «стремления, борьба, завоевание природы и низших рас», — напоминал в беседе с «Российской газетой» президент фонда «Историческая память» Александр Дюков.

Украинские националисты мечтали о самостоятельном государстве под властью национального вождя. У экстремистского движения сформировалось и особое приветствие, практически идентичное со знаменитым нацистским жестом, — правая рука, поднятая вверх. Параллельно полагалось говорить «Слава Украине!». В ответ поначалу произносили «Слава вождю!», однако затем ОУН раскололась на бандеровцев и мельниковцев, и вторая часть фразы стала звучать как «Героям слава!».

Раскол произошел после того, как в 1938 году в Роттердаме советская разведка ликвидировала Евгения Коновальца. После этого главой организации был избран родственник погибшего — экс-офицер австрийской и петлюровской армий Андрей Мельник. Но не все члены движения приняли руководство нового предводителя и образовали на базе ОУН собственную структуру, которую возглавил боевик из Галиции Степан Бандера.

Националисты из Германии сотрудничали с обеими ветвями, а их лидеров завербовали в разведку. Батальоны под предводительством украинских нацистов участвовали в массовых убийствах евреев и советских граждан.

В 1942 году бандеровцы создали собственное вооруженное формирование под названием «Украинская повстанческая армия» (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ). Оно просуществовало до 1950-х годов, пока советские спецслужбы не ликвидировали боевиков. По приблизительным оценкам историков, в годы войны бандеровцы были причастны к убийствам примерно 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков, 400 тыс. советских военнопленных и 500 тыс. мирных украинцев.

Героизация членов националистических группировок началась на Украине в начале 1990-х годов, после развала Советского Союза. Позднее Виктор Ющенко, занимавший пост президента, присвоил звание Героя Украины Роману Шухевичу (в 2007 году) и Степану Бандере (в 2010 году). Эту политику продолжил и действующий глава государства Владимир Зеленский — в октябре 2022 года, уже после начала спецоперации по защите Донбасса, он наградил «Героем Украины» националиста Мирослава Симчича, самого известного из живших на тот момент палача поляков.