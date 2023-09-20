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Зеленский назвал два условия для установления мира на Украине

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 сентября, во время своего выступления в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в стране назвал два условия, при выполнении которых завершатся боевых действий.

По его словам, первым является вывод российских войск со всех территорий Украины и возвращение к границам 1991 года. Второе условие — возврат стране контроля над всей границей, а также исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

«Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий», — подчеркнул Зеленский, слова которого привод издание «Страна.ua».

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова Зеленского, сказав, что после призывов Запада вернуться к границам 1991 года возникает вопрос, знакомы ли люди с планами властей Украины.

«Когда мы слышим призывы вернуть Украину в границу 1991 года возникает вопрос, знакомы ли эти люди с планами Киева по отношению к населению указанных территорий? Звучат призывы к физическому уничтожению этих людей», — сказал он.

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18 сентября Зеленский заявил, что Киев не планирует идти навстречу территориальным условиям Москвы ради завершения конфликта. На вопрос о аналогичном статусе Крыма президент не ответил.

15 сентября, глава минобороны ФРГ Борис Писториус указал, что конфликт может быть решен только тогда, когда Киев решится на переговоры и поиск компромиссов. При этом он добавил, что украинской стороне потребуются международные гарантии безопасности.

11 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на ВЭФе напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва готова достигать свои цели дипломатическим путем. Он указал на то, что именно украинская сторона покинула стол переговоров с Россией. Кроме того, от Москвы исходит больше усилий по урегулированию конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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