Путин заявил, что его друзья-евреи считают Зеленского позором еврейского народа

Президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня заявил, что его друзья-евреи считают украинского лидера Владимира Зеленского «позором еврейского народа», напомнив, что президент Украины — «человек с еврейской кровью».

«У меня с детства много друзей-евреев. Они говорят: «Зеленский — не еврей, это позор еврейского народа», — подчеркнул президент России.

Также глава государства добавил, что холокост — это уничтожение 6 млн евреев, «1,5 млн были уничтожены на Украине и прежде всего руками бандеровцев».

Путин заявил, что на пьедестал почета на Украине возведены неонацисты, последыши Адольфа Гитлера, а Зеленский покрывает их своими действиями.

«Мы всё время говорим и говорим одно и то же, вот, Бандера — антисемит, неонацист, но как-то это никто не хочет слышать», — высказался Путин.

Поляки «спят и видят, как вернуть Западную Украину, и, судя по всему, к этому идут постепенно», дополнил российский лидер.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге.