Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД заявили о желании Запада иметь эксклюзив на разрешение украинского конфликта
Политика
Путин назвал разбоем и Средневековьем отъем имущества бизнесменов на Западе
Экономика
Голикова заявила о снижении уровня безработицы в России в будущем
Армия
Балицкий заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском фронте
Экономика
В Гознаке заявили о завершении модернизации рублевых банкнот до конца года
Экономика
Путин сообщил о льготных налогах для «растущих» из критериев МСП компаний
Экономика
Мантуров предложил компенсировать ущерб заводов от ВСУ за счет иностранных компаний
Экономика
Силуанов заявил о росте реальных доходов россиян с конца 2022 года
Мир
Матвиенко указала на исчерпание лимита терпения России в вопросе зерновой сделки
Армия
Путин заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении
Политика
В ГД не удивились желанию Болгарии присоединиться к поставкам боеприпасов Киеву
Экономика
Минпромторг и «Рэнера» заключили контракт с Калининградской областью
Сюжет:

Путин заявил, что его друзья-евреи считают Зеленского позором еврейского народа

0
Фото: REUTERS/Louise Delmotte
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня заявил, что его друзья-евреи считают украинского лидера Владимира Зеленского «позором еврейского народа», напомнив, что президент Украины — «человек с еврейской кровью».

«У меня с детства много друзей-евреев. Они говорят: «Зеленский — не еврей, это позор еврейского народа», — подчеркнул президент России.

Также глава государства добавил, что холокост — это уничтожение 6 млн евреев, «1,5 млн были уничтожены на Украине и прежде всего руками бандеровцев».

Путин заявил, что на пьедестал почета на Украине возведены неонацисты, последыши Адольфа Гитлера, а Зеленский покрывает их своими действиями.

«Мы всё время говорим и говорим одно и то же, вот, Бандера — антисемит, неонацист, но как-то это никто не хочет слышать», — высказался Путин.

Поляки «спят и видят, как вернуть Западную Украину, и, судя по всему, к этому идут постепенно», дополнил российский лидер.

«Стратегия Зеленского всё больше выходит из-под контроля Запада»
Как отреагировали на атаку против Москвы в России и за рубежом

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023