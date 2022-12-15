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В МИД назвали «формулу мира» Зеленского оторванной от реальности

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Фото: Global Look Press/Gustavo Valiente
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 15 декабря заявила, что Москва считает оторванной от реальности «формулу мира» по Украине, озвученную президентом Владимиром Зеленским.

По словам представителя МИД, в Москве отметили, что в обращении Зеленского к лидерам G7 шла речь «о требовании к спонсорам киевского режима предоставить дополнительную военную и финансовую помощь».

«В своем обращении Зеленский также обратился и к остальному миру. Он заявил о необходимости созвать глобальный саммит по реализации оторванной от реальности своей «формулы мира». Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что ответственность на отказе от дипломатии лежит на киевском режиме», — отметила Захарова.

Она добавила, что подобные «псевдомирные» инициативы маскируются словами о приверженности дипломатическим методам урегулирования.

«Новые реалии формируют на земле новую картину. Соответственно, как уже было сказано российским руководством, им просто потом будет тяжелее выходить на какие-либо договоренности», — сказала Захарова, добавив, что от киевских властей ждать адекватности уже не стоит.

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В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложенные Зеленским «шаги к миру», заявил, что это три шага к продолжению боевых действий. Он подчеркнул, что украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились в настоящее время, например, вхождение новых территорий в состав РФ по итогам референдумов.

Зеленский озвучил свои три шага для прекращения конфликта во время выступления перед лидерами G7 12 декабря. Первым шагом он назвал предоставление Украине современных танков, артиллерии, снарядов, более реактивной артиллерии и дальнобойных ракет. Вторым — поддержку финансовой, энергетической и социальной стабильности в 2023 году. Третьим шагом на пути к миру станет, по мнению Зеленского, выполнение предложенной им ранее «формулы мира», созыв саммита Global Peace Formula Summit.

При этом Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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