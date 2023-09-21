Французский политик призвал остановить Зеленского после его обвинений в адрес Польши
Президента Украины Владимира Зеленского необходимо срочно остановить, пока его действия не привели к мировой катастрофе. Об этом 20 сентября заявил французский политик Флориан Филиппо.
«Польша «срочно» вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил с полуслова страну в поддержке России (обвинение, кстати, бредовое, зная Польшу...). Это еще раз доказывает его безумный и до крайности своенравный характер : он никогда не захочет мира и пойдет до катастрофы, если его не остановить», — написал он в соцсети Х.
Также Филиппо добавил, что именно Польша дала Киеву больше других союзников, в частности, разместила огромное количество украинских беженцев.
Зеленский 19 сентября в ходе выступления на Генассамблее ООН выразил обиду на «некоторых друзей», которые отказались покупать украинское зерно, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. Он отметил, что такими действиями они подыгрывают Москве. На эти высказывания Посла Украины вызвали в МИД Польши, где ему передали «решительный протест польской стороны по отношению к формулировкам» украинского лидера.
15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия.
Киев подал в ВТО иск против стран, запретивших импорт украинской сельхозпродукции. По словам главы министерства экономики Украины Юлии Свириденко, было принципиально важно показать, что страны не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.
В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. Позже, в июле, Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции из-за затоваривания украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.