ЕК запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы

Еврокомиссия (ЕК) запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы. При этом разрешен транзит зерна в другие страны Евросоюза. Об этом 2 мая сообщается на сайте Еврокомиссии.

Принятые ограничительные меры касаются экспорта четырех сельскохозяйственных продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения. Эти зерновые культуры запрещается экспортировать в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Запрет вступит в силу 2 мая и продлится до 5 июня 2023 года.

Уточняется, что в течение этого времени украинские пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник могут по-прежнему выпускаться в свободное обращение во всех государствах – членах Евросоюза, кроме пяти указанных стран. Через эти территорию этих стран зерно с Украины может проходить посредством общей процедуры таможенного транзита. Также украинская сельхозпродукция может направляться в страны, находящиеся за пределами ЕС.

В свою очередь, Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, а также любых других продуктов, поступающих с Украины.

Ранее, 19 апреля, Болгария ввела временный запрет на ввоз украинского зерна, за исключением транзита. Помимо пшеницы, подсолнечника и кукурузы в запрещенный список вошли мед, сырое и сухое молоко, фрукты, овощи, яйца, курица, говядина, свинина и другие сельскохозяйственные продукты.

Также в этот день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала фермерам шести стран Европейского союза €100 млн за отмену запрета на импорт зерна из Украины. В Еврокомиссии подчеркнули, что в рамках принципа единого рынка и единого таможенного пространства ЕС необходимо придерживаться общего европейского подхода.

15 апреля Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

В Киеве выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако глава налогкомитета ВР Украины Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны ЕС беспошлинно, это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.