ЕС продлил до 15 сентября ограничения на ввоз зерна с Украины в ряд стран

Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции Украины в ряд стран ЕС. Это следует из документа, опубликованного в понедельник, 5 июня в официальном журнале союза.

«Свободное хождение указанной продукции разрешается только в государствах – членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии», — говорится в сообщении.

Данное решение уже вступило в силу.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что Венгрия попросила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна для пяти восточноевропейских стран как минимум до конца 2023 года. Из публикации следует, что Будапешт также обратился в Брюссель с просьбой предоставить финансовую поддержку местным фермерам.

Еврокомиссия (ЕК) запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы 2 мая. Принятые ограничительные меры касаются экспорта четырех сельскохозяйственных продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения.

15 апреля Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

Позднее, 19 апреля, Болгария ввела временный запрет на ввоз украинского зерна, за исключением транзита. Помимо пшеницы, подсолнечника и кукурузы в запрещенный список вошли мед, сырое и сухое молоко, фрукты, овощи, яйца, курица и другие сельскохозяйственные продукты.

В Киеве вместе с тем выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако глава налогкомитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны Евросоюза беспошлинно, однако это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.