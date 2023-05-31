Минсельхоз Венгрии попросил продлить ограничения на импорт украинского зерна

Венгрия попросила Евросоюз (ЕС) продлить ограничения на импорт украинского зерна для пяти восточноевропейских стран как минимум до конца 2023 года. Об этом в среду, 31 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на госсекретаря министерства сельского хозяйства страны Жолта Фельдмана.

Из публикации следует, что Венгрия также обратилась в Брюссель с просьбой предоставить финансовую поддержку местным фермерам. В Будапеште ожидают, что это позволит облегчить транспортировку зерна, которое застряло на внутренних хранилищах.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сбор урожая в Венгрии был завершен благополучно, и венгерские фермеры могли продавать свою продукцию», — приводит слова Фельдмана агентство.

Ранее, 2 мая, Еврокомиссия (ЕК) запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы. Принятые ограничительные меры касаются экспорта четырех сельскохозяйственных продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения. Эти зерновые культуры запрещается экспортировать в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Запрет вступил в силу 2 мая и должен продлиться до 5 июня текущего года.

15 апреля Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

Позднее, 19 апреля, Болгария ввела временный запрет на ввоз украинского зерна, за исключением транзита. Помимо пшеницы, подсолнечника и кукурузы в запрещенный список вошли мед, сырое и сухое молоко, фрукты, овощи, яйца, курица и другие сельскохозяйственные продукты.

В Киеве вместе с тем выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако глава налогкомитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны Евросоюза беспошлинно, однако это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.