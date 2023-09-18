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Киев подал иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за зернового эмбарго

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Фото: REUTERS/Dane Rhys
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Киев подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск против Польши, Словакии и Венгрии, запретивших импорт украинской сельхозпродукции, заявила в понедельник, 18 сентября, глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, Украине принципиально важно доказать, что отдельные государства не могут вводить запреты на импорт украинских товаров, именно поэтому Киев обратился в ВТО.

«В то же время мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах. Нам нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров», — приводит министерство экономики слова Свириденко на своем сайте.

По ее словам, односторонний запрет на импорт агропродукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии привел к тому, что украинские экспортеры понесли и продолжают нести убытки.

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Ранее в этот день сообщалось, что Польша, Словакия и Венгрия приняли решение бойкотировать работу координационной платформы Еврокомиссии по решению проблемных вопросов, связанных с украинским зерном, из-за угроз Киева обратиться в ВТО.

В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины. Ее встречи проходили в Брюсселе, последняя состоялась ранее 18 сентября.

В мае ЕК запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле ЕС продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров. Кроме того, Венгрия, Польша и Словакия заявили о продлении эмбарго на ввоз украинского зерна на национальном уровне.

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