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Киев заявил о намерении подать иск против Венгрии, Польши и Словакии

Замминистра экономики Украины: Киев подаст иск в ВТО из-за продления запрета на ввоз украинского зерна
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Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин
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Киев подает иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии по причине продления ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии. Об этом 18 сентября сообщил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью изданию Politico.

«Важно доказать, что эти действия (запрет на экспорт украинского зерна. — Ред.) юридически неправильны. И именно поэтому мы начнем судебное разбирательство завтра. На протяжении многих лет именно Европейская комиссия была посредником в торговых переговорах и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе. Системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства», — сообщил Качка.

Он также добавил, что Киев готовится принять ответные меры против польского экспорта фруктов и овощей. По его словам, действия Венгрии, в свою очередь расширившей торговое эмбарго на 25 позиций украинской аграрной продукции, в том числе мясо, можно рассматривать как «политическое заявление» о блокировании торговли с постсоветской республикой и «игнорирование Брюсселя».

«В наших глазах эти меры Венгрии и Польши являются заявлением о полном недоверии Европейской комиссии», — сообщил глава торговой палаты Украины.

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Ранее, 16 сентября, вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала неожиданной жесткую риторику Польши по украинскому зерну. Польша и Украина действительно всегда конкурировали на рынке зерна, признала Стефанишина, однако в условиях боевых действий от соседей ожидали другого поведения.

До этого, 15 сентября, президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Еврокомиссия сняла ограничения по доступу украинской аграрной продукции на рынок Европейского союза.

Запрет на ввоз зерна действовал в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, его срок истек 15 сентября. Но три страны объявили, что вводят свое эмбарго на поставки.

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