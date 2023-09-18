СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины

Венгрия, Польша и Словакия прекращают участие в работе координационной платформы Еврокомиссии (ЕК) по решению проблемных вопросов, касающихся украинского зерна, из-за угроз Киева обратиться в ВТО. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщило польское агентство PAP со ссылкой на источник в ЕС.

«Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за процедурной осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в разбирательствах в ВТО», — заявил собеседник PAP.

Кроме того, в рамках работы координационной платформы Украина выдвинула предложение, согласно которому Киев сам будет принимать решения об экспорте своего зерна в страны Евросоюза, даже если те будут против, уточняется в материале.

Данное предложение было раскритиковано послом Польши при ЕС Анджеем Садосем, так как оно не решит вопросы контроля и ограничения украинского зерна, сообщил PAP.

В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины. Встречи проходили в Брюсселе, последняя встреча состоялась ранее в этот день.

Ранее 18 сентября стало известно, что украинские власти намерены обратиться с иском в ВТО на фоне продления запрета на ввоз зерна в Венгрии, Польше и Словении вопреки решению Еврокомиссии. Киев охарактеризовал действия указанных стран как неправомерные.

В мае ЕК запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле ЕС продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.

Венгрия, Польша и Словакия объявили о намерении продлить эмбарго на ввоз украинского зерна после 15 сентября. Так, 14 сентября в Польше назвали украинское зерно угрозой для стран — членов Евросоюза, которая способна дестабилизировать их внутренние рынки. На следующий день, 15 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны продлят запрет на ввоз украинского зерна с 16 сентября.