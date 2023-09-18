В ЕК сообщили об обсуждении с властями Украины вопросов по ввозу зерна

Еврокомиссия (ЕК) обсуждает с властями Украины проблемные вопросы о ввозе украинского зерна на территорию Евросоюза. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщила официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Еврокомиссии.

18 сентября проходит встреча координационной платформы с участием ЕК и Украины для обсуждения вопросов о ввозе украинского зерна в ЕС. По словам Феррер, стороны обсуждают план действий для Киева, который должен предотвратить непредвиденные ситуаций с импортном зерновых.

Она также отметила, что ЕК анализирует ранее введенные односторонние запреты на ввоз украинского зерна со стороны некоторых стран Евросоюза.

«Мы не можем сейчас комментировать эти односторонние меры, мы анализируем эти меры в настоящее время», — сказала Феррер.

ЕК в мае запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле ЕС продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.

13 сентября министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь предупредил о продлении ограничений на ввоз украинской сельхозпродукции со стороны Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии в случае истечения моратория на ввоз зерна.

14 сентября в Польше назвали украинское зерно угрозой для стран — членов Евросоюза, которая способна дестабилизировать их внутренние рынки. На следующий день, 15 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны продлят запрет на ввоз украинского зерна с 16 сентября.