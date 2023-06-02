В Госдуме назвали цели «формулы мира» Зеленского

Так называемая формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является утопией. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Накануне на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе Зеленский проявил заинтересованность в том, чтобы страны предлагали свои инициативы по урегулированию конфликта, однако, по его словам, основой может быть только украинская «формулу мира». При этом он подчеркнул, что ее нынешний вариант «может быть не окончательным».

Свой план по достижению мира украинский лидер представил в ноябре 2022 года. Он состоит из 10 пунктов, среди которых — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Позднее Зеленский озвучил его на встрече с президентом США Джо Байденом.

Однако, как считает Шеремет, это план-утопия, и он не имеет ничего общего с восстановлением мира на Украине.

«Во-первых, так называемая формула мира, предложенная Зеленским, — утопия. Во-вторых, она не имеет ничего общего с желанием восстановить мир на Украине, а наоборот, преследует цель ввергнуть страну в жернова войны. Зеленский в очередной раз плюет на мнение жителей освобожденных регионов, которые не хотят иметь ничего общего с Украиной», — цитирует его «РИА Новости».

Шеремет выразил мнение, что таким образом президент страны пытается выиграть время для восполнения потерь украинской армии, подчеркнув, что Украина давно не имеет голоса и «все рычаги управления тянутся к купившим их англосаксам».

Депутат напомнил, что Россия со своей стороны настаивает на мире, при котором Украина будет полностью денацифицирована и демилитаризирована.

Ранее, в начале марта, в МИД РФ заявили, что «формула мира» Зеленского на деле направлена на создание коалиции против России. В министерстве также обратили внимание на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в интервью немецкому изданию Focus о том, что примирение Киева и Москвы невозможно в ближайшие 100 лет. Там же добавили, что Киев всё чаще вводит ограничительные меры «на 50 лет», что, видимо, отражает его оценки продолжительности конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, 13 декабря прошлого года отметил, что украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились в настоящее время, в том числе вхождение новых территорий в состав РФ по итогам референдумов.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.