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В ООН заявили о 50 случаях пыток российских пленных со стороны ВСУ

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Фото: Соцсети
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В отчете управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) за первые шесть месяцев конфликта вокруг Украины сообщается о 50 случаях пыток или различных форм жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков. Об этом рассказала пресс-секретарь агентства Равина Шамдасани во вторник, 25 января.

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По ее словам, миссия по наблюдению за соблюдением прав человека получила доступ к российским военнопленным в официальных местах интернирования и таким образом смогла конфиденциально поговорить с военнопленными и задокументировать утверждения о нарушениях прав человека, отмечает «РИА Новости».

Кроме того, УВКПЧ известно о видео, представленном РФ, на котором показаны нарушения прав человека украинскими боевиками в отношении российских пленных. Видеоматериалы управление проанализировало и включило в различные отчеты, уточнила Шамдасани.

Ранее, 18 января, уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова рассказала, что военные ЛНР, находясь в украинском плену, подвергались пыткам, эту информацию подтвердили все 30 освобожденных 8 января бойцов. Омбудсмен добавила, что двое из вернувшихся домой военных находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим будет оказываться экстренная квалифицированная помощь, вплоть до хирургического вмешательства.

Тогда же один военнопленный сообщил, что российские военные в плену подвергались издевательствам со стороны украинских служащих. Он рассказал, что в течение двух ночей после его задержания солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жестоко избивали его, надев при этом наручники.

14 января Москалькова показала кадры, на которых запечатлены пытки российских военных в плену у ВСУ. Она также обратилась в ряд международных организаций, потребовав повлиять на киевские власти, чтобы те соблюдали Женевские конвенции.

13 января военный врач Даниил Пшеничный в интервью «Трибуналу» рассказывал, что российских военных, попавших в украинский плен, избивали и манипулировали их родными. По воспоминаниям медика, украинские военные давали российским солдатам связаться с родственниками. После разговоров у украинцев оставались контакты родных, которые они использовали для запугивания.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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