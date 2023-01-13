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Российский военврач рассказал о пытках в украинском плену

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Фото: tribunal.ru
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Российских военных, попавших в украинский плен, избивали и манипулировали их родными. Об этом сообщил военный врач Даниил Пшеничный, который пережил всё это на себе, в интервью «Трибуналу».

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Пшеничный был захвачен в плен 2 марта 2022 года. Побои военного врача и его сослуживцев начались 9 марта, после перевода в СИЗО в Полтаве. При передаче пленных в следственный изолятор у них были связаны руки за спиной, а на головах надеты мешки.

«И после чего я уже почувствовал удар в живот, отчего я, естественно, согнулся, получил второй удар по спине, в район поясницы», — поделился военный врач.

Даниил рассказал, что к ним привозили российских военных с сильными ранениями, которым нужна была медицинская помощь. У одного из пленных была застрявшая пуля в теле, травмировано левое легкое. Помимо этого, с Пшеничным в одном помещении находился мужчина с раздробленными костями ног. Из-за отсутствия антибиотиков у него распространилась инфекция и начали гнить ноги.

По воспоминаниям медика, украинские военные давали российским солдатам связаться с родственниками. После разговоров у украинцев оставались контакты родных, которые они использовали для запугивания. Через соцсети они дезинформировали близких Пшеничного и его сослуживцев, рассказывая им, что в СИЗО якобы кого-то убили и расчленили.

Периодически российских солдат отвозили на допросы. При транспортировке конвоиры надевали пленным на голову мешки и избивали.

«Конвоиры иной раз за незнание украинского языка, за отказ петь гимн и тому подобное могли чем-то приложить по голове. Но опять-таки из-за того, что голова была в мешке, чем они прикладывали, не могу сказать. Это была либо какая-то бутылка, наполненная камнями, либо осколок трубы какой-то», — рассказал врач.

Ранее, 11 января, вернувшиеся из украинского плена жители Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали о том, как их пытали националисты водой и током. В их суставы вставляли какие-то иглы, обжигали раскаленной кочережкой, били по ребрам.

До этого ополченец из ДНР Леонид Кудрявцев рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) издевались над российскими пленными. Самого Леонида лишили пальца, порезали ножом на допросе и били током.

О проведении специальной военной операции по защите Донбасса объявил президент России Владимир Путин 24 февраля. Такое решение было принято по причине обострившейся ситуации в ДНР и ЛНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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