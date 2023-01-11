Реклама
Прямой эфир
Мир
Ведущий Fox News Карлсон заявил о замалчивании СМИ реального положения дел на Украине
Общество
Умер актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов
Общество
Синоптики рассказали о небольшом снеге и гололедице в Москве 11 января
Недвижимость
Более 72% россиян интересовались покупкой вторичного жилья в первые дни года
Мир
Сенатор Пушков рассказал о ловушке для Запада из-за военной поддержки Украины
Общество
Вильфанд предрек потепление в Москве с 13 января
Мир
Три человека погибли в результате стрельбы в Филадельфии
Мир
Минобороны уличило США в вербовке сирийских беженцев в ряды НВФ
Культура
Началась 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус»
Армия
Пригожин заявил о взятии под контроль всей территории Соледара
Происшествия
Жители ХМАО в -37 градусов мороза остались без отопления из-за прорыва теплотрассы
Происшествия
Украинские националисты обстреляли Чернухино в ЛНР из РСЗО HIMARS
Сюжет:

Ополченец из ДНР рассказал о пытках ножом и током в украинском плену

Ополченец из ДНР Кудрявцев рассказал о пытках ножом и током в плену у украинских боевиков
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ополченец из Донецкой Народной Республики (ДНР) Леонид Кудрявцев, вернувшийся домой в рамках обмена пленными в конце 2022 года, рассказал 11 января, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) издевались над российскими пленными: конкретно Леонида лишили пальца, порезали ножом на первом допросе и били током.

«Видео ужасное, но мы не можем это комментировать»
Гендиректор МККК Роберт Мардини — о кадрах с убийством россиян, помощи в обменах пленными и предстоящей зиме в зоне конфликта

«Вначале меня в гараже держали в каком-то поселке. Били, избивали, ногу пробили сразу. В основном избивали больше. Ножом просто ударили, они до утра допрашивали, потом утром заломали, и палец отрезали» , — рассказал Кудрявцев в беседе с «РИА Новости».

Он поделился, что зверским способом его допрашивали дважды. После первого раза ему наложили на руку турникеты, чтобы остановить кровь, надели мешок на голову и перевезли в другой населенной пункт. Как предположил сам бывший пленный, в Авдеевку, где допрос и пытки повторились.

«Рубашка была с рукавом, рукав обрезали, подсоединили провода и «тапики» (Контакты. — Ред.), три часа еще допрашивали, током били» , — добавил ополченец.

Ранее, 9 января, сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) зафиксировал новые факты издевательств над российскими пленными. Так, один военнослужащий рассказал, что в период нахождения в плену ему скотчем завязали глаза, допрос длился 10 суток, на протяжении него пленному не давали еды и воды.

31 декабря 2022 года в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории также были возвращены 82 российских военнослужащих. Вечером в тот же день спецборт с освобожденными военными приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023