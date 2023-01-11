Ополченец из ДНР рассказал о пытках ножом и током в украинском плену

Ополченец из Донецкой Народной Республики (ДНР) Леонид Кудрявцев, вернувшийся домой в рамках обмена пленными в конце 2022 года, рассказал 11 января, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) издевались над российскими пленными: конкретно Леонида лишили пальца, порезали ножом на первом допросе и били током.

«Вначале меня в гараже держали в каком-то поселке. Били, избивали, ногу пробили сразу. В основном избивали больше. Ножом просто ударили, они до утра допрашивали, потом утром заломали, и палец отрезали» , — рассказал Кудрявцев в беседе с «РИА Новости».

Он поделился, что зверским способом его допрашивали дважды. После первого раза ему наложили на руку турникеты, чтобы остановить кровь, надели мешок на голову и перевезли в другой населенной пункт. Как предположил сам бывший пленный, в Авдеевку, где допрос и пытки повторились.

«Рубашка была с рукавом, рукав обрезали, подсоединили провода и «тапики» (Контакты. — Ред.), три часа еще допрашивали, током били» , — добавил ополченец.

Ранее, 9 января, сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) зафиксировал новые факты издевательств над российскими пленными. Так, один военнослужащий рассказал, что в период нахождения в плену ему скотчем завязали глаза, допрос длился 10 суток, на протяжении него пленному не давали еды и воды.

31 декабря 2022 года в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории также были возвращены 82 российских военнослужащих. Вечером в тот же день спецборт с освобожденными военными приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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