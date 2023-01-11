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Вернувшиеся из плена ВСУ жители ДНР рассказали о пытках водой и током

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Фото: Telegram
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Вернувшиеся из украинского плена жители Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали о том, как националисты пытали их водой и током.

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Видеозаписью с рассказами военнопленных поделилась в среду, 11 января, омбудсмен республики Дарья Морозова в своем Telegram-канале .

«Прошел все методы: от тока до боксерской груши. Пытка водой, током, в суставы какие-то и иглы вставляли, обжигали раскаленной кочережкой, били по ребрам», — вспоминал один из вернувшихся военных.

Другой военнопленный отметил, что боевики Украины звонили его родственникам и говорили, что он якобы умер.

Морозова сказала, что домой на данный момент возвращаются 14 жителей ДНР, которых освободили из плена Вооруженных ил Украины (ВСУ). Бойцы стали участниками очередного этапа обмена между РФ и Украиной, который прошел 31 декабря прошлого года.

15 ноября 2022 года глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сообщила о пытках током российских военнослужащих в украинском плену. Она добавила, что представители миссии ООН опросили свыше 170 военнопленных России и задокументировали случаи пыток, когда людей захватывали, допрашивали или перемещали в транзитные лагеря.

11 ноября освобожденные из плена военнослужащие 1-го корпуса Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко и Артур Клинов сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины по несколько часов пытали электрическим током российских военнослужащих, находящихся в украинском плену.

Ранее Морозова также сообщала, что среди обмененных военных ДНР 95% подверглись пыткам, в том числе с помощью электрического тока.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ДНР и ЛНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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