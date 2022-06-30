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Пленных военных ДНР пытали током на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Среди обмененных 29 июня военных Донецкой Народной Республики (ДНР) 95% подверглись пыткам, в том числе с помощью электрического тока. Также к ним применялись и другие виды жестокого обращения в украинском плену, включая избиения, сообщила 30 июня омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Под Лисичанском сдались в плен до 600 боевиков. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
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«Большинству ребят пришлось на себе испытать зверства украинских карателей. Чаще всего речь шла о применении тока», — написала Морозова в Telegram-канале.

Также она отметила, что намерена обратиться в международные организации по факту применения пыток в плену к бойцам ДНР. Морозова напишет письма в ООН и в Международный Комитет Красного Креста для того, чтобы данные факты были зафиксированы.

Жестокое обращение подтвердил один из освобожденных из плена бойцов ДНР Сергей Толстой. По словам военнослужащего, его вместе с другими сослуживцами держали с завязанными глазами и руками сначала в каком-то гараже, а потом отвезли в Киев.

«Это было СБУ, возможно разведка. И там нас держали полтора месяца. Да, пытали, четыре часа, электричеством», — рассказал мужчина.

Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что с Украиной произведен обмен пленными, с каждой стороны возвращено по 144 бойца. Он отметил, что несколько из переданных пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в плачевном состоянии. У некоторых из них тяжелые ранения с ампутацией конечностей и другими осложнениями.

Как отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, обмен военнослужащих был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина. Согласно данным Минобороны, общее число захваченных или сдавшихся в плен военнослужащих Украины составляет более 6 тыс. человек.

Ранее, 24 июня, стало известно, что более 600 украинских боевиков сдались в плен под Лисичанском в Луганской Народной Республике (ЛНР). Еще более 40 бойцов из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в плен в Горском и Золотом. Они получили возможность связаться с родными в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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