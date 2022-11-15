В ООН заявили о пытках российских военных током в плену на Украине

Украинские силовики пытали током российских военнослужащих в плену. Об этом 15 ноября сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на брифинге в Женеве.

Она рассказала, что представители миссии ООН опросили более 170 российских военнопленных и задокументировали случаи пыток, когда людей захватывали, допрашивали или перемещали в транзитные лагеря.

«В нескольких случаях украинские правоохранители или военнослужащие <...> наносили им удары ножом или электрическим током», — рассказала Богнер.

Она уточнила, что миссия зафиксировала эпизоды жестокого обращения с российскими солдатами в исправительной колонии в Днепропетровской области и в нескольких следственных изоляторах.

Также, по словам Богнер, опрошенные сообщали о плохих условиях эвакуации в транзитные лагеря.

На прошлой неделе освобожденные из плена военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Станислав Лебеденко и Артур Клинов сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по несколько часов пытали электрическим током российских военнослужащих, находящихся в украинском плену.

Ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова сообщила, что среди обмененных военных ДНР 95% подверглись пыткам, в том числе с помощью электрического тока.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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