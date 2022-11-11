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Освобожденные бойцы ДНР рассказали о пытках СБУ в украинском плену

«РИА Новости»: военнослужащие ДНР рассказали о пытках током в украинском плену
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по несколько часов пытали электрическим током российских военнослужащих, находящихся в украинском плену. Об этом рассказали 11 ноября освобожденные из плена военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Станислав Лебеденко и Артур Клинов.

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Они узнали о существующей практике таких пыток от других пленных, которым пришлось испытать ток на себе.

«Провода привязывали к ним [военнопленным] и током просто били, по паре часов. Завязанные глаза, мешки на голове. С синими пальцами приезжали к нам (пленные. — Ред.). На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо жарили», — приводит слова сержанта Клинова агентство «РИА Новости».

Лебеденко, в свою очередь, рассказал, что общался как минимум с четырьмя военнопленными, у которых на теле были следы от оголенных электрических проводов.

Военные уточнили, что таким образом пытали тех, кто давал отличную друг от друга информацию на допросах.

Ранее, 8 ноября, освобожденный из украинского плена боец ДНР Вячеслав Салахадинов рассказал, что украинские военные устраивают засады, маскируясь под российские силы нанесением на технику символа Z. Он рассказал, что получил ранение в бою под Авдеевкой. Затем два дня продвигался к своим, увидел БМП со знаком Z и подумал, что перед ним российские военные. Однако это была украинская засада.

Двумя днями ранее, 6 ноября, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, что почти у всех военных, вернувшихся в Донецкую Народную Республику из украинского плена в ходе обмена, который произошел в начале ноября, есть проблемы со здоровьем. Также она сообщила, что военнослужащие получили травмы в результате избиений в плену.

До этого, 3 ноября, в результате переговоров с территории Украины были возвращены 107 военнопленных Вооруженных сил (ВС) РФ. В Минобороны подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается также и необходимая психологическая помощь.

До этого, 29 октября, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность в условиях плена. Самолетами Воздушно-космических сил они были доставлены в столицу на лечение и реабилитацию.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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