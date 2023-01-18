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Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

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Фото: tribunal.ru
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Российские военные в плену подвергались издевательствам со стороны служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 января спецпроекту «Трибунал. Пытки российских военнопленных» рассказал Алексей Лукоянов.

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По признанию мужчины, он был схвачен в плен в начале марта 2022 года. По дороге в Россию его перехватил автомобиль, из которого вышли три бойца ВСУ. Они потребовали сдаться, угрожая оружием.

«Они сразу посадили меня на колени, сняли бронежилет, рюкзак, замотали руки скотчем, запихнули в багажник, там машина была по типу Lada Largus, наверное. Говорили, чтобы говорил на камеру выходить на митинги, останавливать эту войну и тому подобное», — заявил Лукоянов.

Солдат рассказал, что в течение двух ночей после задержания солдаты ВСУ жестоко избивали его, надев при этом наручники. При этом российские офицеры, по словам Лукоянова, подвергались жестоким издевательствам.

«У нас был один раненый, и ему, получается, прямую кишку достали наружу, и он не мог сидеть. К нам приезжал главный по службе в СИЗО в Украине. Он говорил, что они строят лагерь для военнопленных, что всех будут переводить туда. И еще желал нам гореть в аду», — рассказал бывший военнопленный.

14 января российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова продемонстрировала кадры с пытками солдат ВС РФ в украинском плену. Она обратилась в ряд международных организаций, потребовав повлиять на власти Украины, чтобы те соблюдали Женевские конвенции.

Ранее, 13 января, военный врач ВС РФ Даниил Пшеничный рассказал о том, что российских военных, попавших в украинский плен, избивали и манипулировали их родными.

До этого, 11 января, вернувшиеся из украинского плена жители Донецкой Народной Республики рассказали о том, как их пытали националисты водой и током. В их суставы вставляли иглы, обжигали раскаленной кочережкой, били по ребрам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ДНР и ЛНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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