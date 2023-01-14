Москалькова продемонстрировала кадры с пытками солдат ВС РФ в украинском плену

Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова 14 января продемонстрировала кадры, на которых запечатлены пытки российских военных в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«С неизвестных аккаунтов анонимные нелюди демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и угрожают убить их, если не получат выкуп», — рассказала она.

Москалькова также обратилась в ряд международных организаций, потребовав повлиять на власти Украины, чтобы те соблюдали Женевские конвенции.

«Призываю уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский Комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале уполномоченной по правам человека.

По словам омбудсмена, она уже готовит обращение в адрес главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина по фактам применения пыток в отношении российских военнопленных на Украине.

Ранее, 13 января, военный врач ВС РФ Даниил Пшеничный рассказал о том, что российских военных, попавших в украинский плен, избивали и манипулировали их родными.

До этого, 11 января, вернувшиеся из украинского плена жители Донецкой Народной Республики рассказали о том, как их пытали националисты водой и током. В их суставы вставляли какие-то иглы, обжигали раскаленной кочережкой, били по ребрам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ДНР и ЛНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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