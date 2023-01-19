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Омбудсмен ЛНР рассказала о пытках ВСУ над военнопленными

Омбудсмен ЛНР рассказала, что освобожденные из плена 8 января военные подвергались пыткам со стороны ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Военные Луганской Народной Республики (ЛНР), находясь в украинском плену, подвергались пыткам, эту информацию подтвердили все 30 освобожденных 8 января бойцов. Об этом рассказала 18 января уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

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«Нам стало известно о тех повреждениях, которые имеются. Плюс в дороге многие из них рассказали, что абсолютно каждый из них подвергался физическому насилию как минимум, иногда были тяжелые случаи», — сказала она в видеообращении в Telegram-канале 2-го корпуса Народной милиции ДНР.

Омбудсмен добавила, что двое из вернувшихся домой военных находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим будет оказываться экстренная квалифицированная помощь, вплоть до хирургического вмешательства, заключила Сердюкова.

Кроме того, на видео военнослужащий из ЛНР Сергей выразил радость по поводу того, что вернулся из плена домой. Он поделился, что не видел родных с 23 февраля.

Ранее в этот день военнопленных рассказал, что российские военные в плену подвергались издевательствам со стороны украинских служащих. Он рассказал, что был задержан служащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в марте прошлого года. Солдат рассказал, что в течение двух ночей после задержания солдаты ВСУ жестоко избивали его, надев при этом наручники.

13 января военный врач Даниил Пшеничный в интервью «Трибуналу» рассказал, что российских военных, попавших в украинский плен, избивали и манипулировали их родными. По воспоминаниям медика, украинские военные давали российским солдатам связаться с родственниками. После разговоров у украинцев оставались контакты родных, которые они использовали для запугивания.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ДНР и ЛНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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