В Вооруженных силах Украины (ВСУ) считают, что одной из причин провала контрнаступления является нехватка боеприпасов. Об этом во вторник, 31 октября, заявил журналист CNN Нил Хауэр.

«Спросите любого украинского военнослужащего (как я это неоднократно делал во время визитов в Донбасс и в Запорожье в течение последних полутора лет), и он скажет вам, что боеприпасы — это самая большая проблема», — написал он в соцсети Х.

Также Хауэр добавил, что у Киева было достаточно боеприпасов, чтобы осуществить планы по контрнаступлению, однако в итоге никакие цели достигнуты не были. В ближайшее время повторить операцию ВСУ также не в состоянии, резюмировал журналист.

Ранее, 30 октября, журнал Time сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за итогов своей осенней поездки в Вашингтон. Он видит, что интерес к Украине в мире ослабевает, как и уровень международной поддержки. Он чувствует предательство со стороны западных союзников, отметил источник издания.

Тогда же полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) критичны для боеспособности, страна без западной помощи восстановиться уже не сможет. По словам эксперта, всё, что Украина подготовила к контрнаступлению, она потеряла.

15 октября президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий, и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом, добавил глава государства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.