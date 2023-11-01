Реклама
Прямой эфир
Экономика
Финразведка призвала как можно скорее начать регулировать криптовалюты
Мир
СМИ сообщили о размещении Египтом бронетехники у КПП «Рафах»
Мир
Al Arabiya сообщил о штурме израильской армией сектора Газа с пяти направлений
Мир
Чили и Колумбия отозвали своих послов из Израиля для консультации
Спорт
Российский теннисист Рублев вышел в третий круг Masters в Париже
Общество
Финразведка выявила схему легализации наркодоходов через дропов на 2,5 млрд рублей
Культура
В Бельгии на 101-м году жизни скончалась племянница Ивана Бунина
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +13 в Москве 1 ноября
Общество
Иностранцам за 8 месяцев 2023 года выдали на 20% больше разрешений на работу в РФ
Общество
В Ингушетии задержали призывавших к беспорядкам в аэропорту
Мир
В США сообщили о планах госсекретаря Блинкена посетить Израиль 3 ноября
Мир
В ходе боев на севере Газы погибли двое несовершеннолетних граждан Франции
Культура
Портрет возлюбленной Пикассо продадут на аукционе
Сюжет:

Журналист СNN назвал одну из основных причин провала контрнаступления ВСУ

Журналист CNN: ВСУ назвали нехватку снарядов причиной провала контрнаступления
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) считают, что одной из причин провала контрнаступления является нехватка боеприпасов. Об этом во вторник, 31 октября, заявил журналист CNN Нил Хауэр.

«Спросите любого украинского военнослужащего (как я это неоднократно делал во время визитов в Донбасс и в Запорожье в течение последних полутора лет), и он скажет вам, что боеприпасы — это самая большая проблема», — написал он в соцсети Х.

Также Хауэр добавил, что у Киева было достаточно боеприпасов, чтобы осуществить планы по контрнаступлению, однако в итоге никакие цели достигнуты не были. В ближайшее время повторить операцию ВСУ также не в состоянии, резюмировал журналист.

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
На фоне палестино-израильского конфликта в Вашингтоне сообщили, что возможности поставки вооружения Киеву не безграничны

Ранее, 30 октября, журнал Time сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за итогов своей осенней поездки в Вашингтон. Он видит, что интерес к Украине в мире ослабевает, как и уровень международной поддержки. Он чувствует предательство со стороны западных союзников, отметил источник издания.

Тогда же полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) критичны для боеспособности, страна без западной помощи восстановиться уже не сможет. По словам эксперта, всё, что Украина подготовила к контрнаступлению, она потеряла.

15 октября президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий, и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом, добавил глава государства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023