Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Собянин сообщил о досрочном выполнении годового плана ввода жилья в Москве
Происшествия
В Коми пожар с неэксплуатируемого резервуара перекинулся на соседний с нефтью
Мир
Премьер Чехии отверг идею главы минобороны выйти из ООН
Мир
Байден проведет 29 октября новые телефонные переговоры с Нетаньяху
Мир
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане достигло 45
Мир
Захарова заявила об усилиях РФ для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке
Мир
В сектор Газа въехали 10 грузовиков с гумпомощью из Египта через КПП «Рафах»
Туризм
«Аэрофлот» и «Победа» запустили рейсы из Москвы в Абу-Даби
Мир
В Западной Сахаре прогремело четыре взрыва
Мир
Минимум два человека погибли и 18 были ранены при стрельбе во Флориде
Происшествия
Один человек погиб при возгорании нефтяного резервуара в Коми
Армия
Российские силы отразили восемь атак ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью возобновлено
Сюжет:

СМИ заявили о разногласиях Зеленского и Залужного из-за провала контрнаступления

The Times: провал контрнаступления ВСУ вызвал разногласия между Зеленским и Залужным
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Провал украинского контрнаступления спровоцировал разногласия между лидером страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом 28 октября пишет The Sunday Times (воскресная газета The Times).

Издание со ссылкой на источники сообщает, что президент Украины не хочет приостанавливать контрнаступление, так как Запад может подумать, что Киев не может достичь намеченных целей с помощью боевых действий. В то же время главнокомандующий ВСУ считает, что продолжать наступление не следует, а стоит удерживать текущие позиции и готовиться к активизации сил в следующем году.

Газета подчеркивает, что западные страны рассчитывали, что украинские войска одержат победу еще летом в ходе контрнаступления, но этого не произошло. Теперь, как указывается в статье, Украина опасается, что Запад сократит помощь, так как НАТО не слишком заинтересовано в конфликте, направленном «на истощение».

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
На фоне палестино-израильского конфликта в Вашингтоне сообщили, что возможности поставки вооружения Киеву не безграничны

Ранее, 27 октября, американский журналист Дэнни Хайфон заявил, что провал украинского контрнаступления не отрицают уже и западные СМИ, которые, напротив, больше склоняются к непобедимости России в конфликте. По его словам, неудачи произошли из-за того, что Украина поверила в фантазии НАТО и США.

До этого, 26 октября, французская газета Le Monde также обратила внимание на то, что ВСУ не добиваются успехов в контрнаступлении и им не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны. В статье подчеркивалось, что РФ обладает ресурсами, позволяющими ей вести длительное противостояние, несмотря на санкции западных стран.

15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что потери украинских сил в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что армия России улучшает свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Еще 5 октября Путин указал, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Также он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023