Провал украинского контрнаступления спровоцировал разногласия между лидером страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом 28 октября пишет The Sunday Times (воскресная газета The Times).

Издание со ссылкой на источники сообщает, что президент Украины не хочет приостанавливать контрнаступление, так как Запад может подумать, что Киев не может достичь намеченных целей с помощью боевых действий. В то же время главнокомандующий ВСУ считает, что продолжать наступление не следует, а стоит удерживать текущие позиции и готовиться к активизации сил в следующем году.

Газета подчеркивает, что западные страны рассчитывали, что украинские войска одержат победу еще летом в ходе контрнаступления, но этого не произошло. Теперь, как указывается в статье, Украина опасается, что Запад сократит помощь, так как НАТО не слишком заинтересовано в конфликте, направленном «на истощение».

Ранее, 27 октября, американский журналист Дэнни Хайфон заявил, что провал украинского контрнаступления не отрицают уже и западные СМИ, которые, напротив, больше склоняются к непобедимости России в конфликте. По его словам, неудачи произошли из-за того, что Украина поверила в фантазии НАТО и США.

До этого, 26 октября, французская газета Le Monde также обратила внимание на то, что ВСУ не добиваются успехов в контрнаступлении и им не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны. В статье подчеркивалось, что РФ обладает ресурсами, позволяющими ей вести длительное противостояние, несмотря на санкции западных стран.

15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что потери украинских сил в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что армия России улучшает свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Еще 5 октября Путин указал, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Также он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.