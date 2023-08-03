Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Норвегии заявил об интересе к сохранению каналов коммуникации с РФ
Политика
Политолог объяснил нежелание Ирландии вступать в НАТО
Общество
Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев
Общество
Apple впервые оштрафовали в РФ за отказ удалить запрещенный контент
Политика
Посольство Великобритании подтвердило назначение нового посла в России
Общество
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
Мир
Песков заявил о полноценном участии России в саммите БРИКС
Авто
АвтоВАЗ собрал опытные экземпляры рестайлинговой Lada Vesta с вариатором
Экономика
Путин призвал создать систему повышения производительности труда в РФ
Мир
В Кремле отреагировали на слова Киева о причастности к взрывам на Крымском мосту
Армия
Балицкий сообщил об отражении ВС России атак ВСУ в Запорожской области
Мир
В Кремле заявили о позитивном влиянии расширения БРИКС на развитие объединения
Политика
В Госдуме призвали не воспринимать всерьез слова Борреля о поставках зерна

Британская разведка назвала кустарники причиной медленного наступления ВСУ

0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной медленного продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге страны являются кустарники и мелкие деревья, которые растут на полях сражений. Об этом 3 августа сообщило минобороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные военной разведки.

«Подлесок, отрастающий на полях сражений на юге Украины, вероятно, является одним из факторов, способствующих в целом медленному развитию боевых действий в этом районе», — сказано в сообщении.

В британской разведке также отметили, что пахотные земли в зоне боевых действий остаются нетронутыми уже 18 месяцев. При этом рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета.

Дополнительное укрытие помогает замаскировать позиции российской армии и затрудняет разминирование минных полей, добавили там.

«Все попытки контрнаступления остановлены»
Владимир Путин назвал потери украинской армии

Накануне секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов указал на то, что никаких сроков по контрнаступлению ВСУ не существует. Таким образом он прокомментировал заявление главы минобороны Украины Алексея Резникова о том, что украинское наступление отстает от графика, но идет по плану.

1 августа издание Politico сообщало, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении ВСУ. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки украинской армии не принесли значительных результатов.

19 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с украинским наступлением. По его словам, Киев ожидает, что оно будет «долгим и сложным».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023