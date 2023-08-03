Британская разведка назвала кустарники причиной медленного наступления ВСУ

Причиной медленного продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге страны являются кустарники и мелкие деревья, которые растут на полях сражений. Об этом 3 августа сообщило минобороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные военной разведки.

«Подлесок, отрастающий на полях сражений на юге Украины, вероятно, является одним из факторов, способствующих в целом медленному развитию боевых действий в этом районе», — сказано в сообщении.



В британской разведке также отметили, что пахотные земли в зоне боевых действий остаются нетронутыми уже 18 месяцев. При этом рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета.



Дополнительное укрытие помогает замаскировать позиции российской армии и затрудняет разминирование минных полей, добавили там.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов указал на то, что никаких сроков по контрнаступлению ВСУ не существует. Таким образом он прокомментировал заявление главы минобороны Украины Алексея Резникова о том, что украинское наступление отстает от графика, но идет по плану.



1 августа издание Politico сообщало, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении ВСУ. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки украинской армии не принесли значительных результатов.



19 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с украинским наступлением. По его словам, Киев ожидает, что оно будет «долгим и сложным».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.