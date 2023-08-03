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На Украине заявили об отсутствии графика наступления

Секретарь СНБО Украины заявил об отсутствии графика наступления
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов 2 августа сообщил, что никаких сроков по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) не существует, отсутствуют какие-либо дедлайны или графики. Таким образом он опроверг слова главы минобороны Украины Алексея Резникова, который сказал, что украинское наступление отстает от графика, но идет по плану.

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика не существует. У нас «натовская» система, и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи», — приводит его слова украинский телеканал ТСН.

«Все попытки контрнаступления остановлены»
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Ранее в этот день британская газета The Guardian написала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие представители военного руководства страны понимали, что у Киева нет нужных средств для начала контрнаступления, но у них не было времени тянуть.

Накануне издание Politico сообщало, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

31 июля польский генерал Роман Полько назвал украинское контрнаступление разрекламированным и сильно преувеличенным. Он отметил, что к этому моменту действия украинских боевиков ограничены из-за проблем с подготовкой, а также недостатка авиации и артиллерии.

В этот же день в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается подвигаться столько далеко и быстро, как хотелось бы.

21 июля отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу написал в статье для издания 19FortyFive о том, что боевики Вооруженных сил Украины сдают позиции российской армии вопреки планам Киева по контрнаступлению. По его словам, российская армия продвигается к западу от линии Кременная – Сватово, несмотря на обилие лесов.

За день до этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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